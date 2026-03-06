Бурова установка "Сиваш", ЗРК, склад БК. Генштаб назвав нові уражені цілі російської армії

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 5-го та у ніч на 6-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника.
Головні тези:
- Українські війська завдали ураження по об'єктах російської армії з використанням ракетних комплексів та бурової установки “Сиваш”.
- Серед цілей, які були уражені, - зенітні ракетно-гарматні комплекси, пускові установки ЗРК та склади боєприпасів.
Уражено вертоліт Ка-27, район зосередження ОТРК “Іскандер”, засоби ППО
У результаті уражено елементи протиповітряної оборони противника:
зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1” у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.),
зенітний ракетний комплекс “Тор” у районі Волновахи (ТОТ Донецької обл.),
пускову установку ЗРК С-300 у районі Стрілкового (ТОТ Херсонської обл.).
Крім того підрозділи Сил оборони завдали ураження по:
району зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” 12-ї окремої ракетної бригади у районі Курортного (ТОТ АР Крим),
полігону “Восточный” у районі Новопетрівки (ТОТ Запорізької обл.),
зосередженню живої сили противника поблизу Колотилівки (Бєлгородська обл., РФ).
Втрати ворога уточнюються.
Серед іншого уражено склад зберігання боєприпасів у районі Новоолексіївки (ТОТ Херсонської обл.).
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
Системне ураження засобів протиповітряної оборони, ракетних комплексів, складів боєприпасів та районів зосередження сил противника суттєво знижує його спроможності щодо ведення бойових дій та прикриття своїх військ.
