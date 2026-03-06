Буровая установка "Сиваш", ЗРК, склад БК. Генштаб назвал новые пораженные цели российской армии
Буровая установка "Сиваш", ЗРК, склад БК. Генштаб назвал новые пораженные цели российской армии

Генштаб ВСУ
ТОР
В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 5-го и в ночь на 6-е марта нанесли серию поражений по военным объектам противника.

Главные тезисы

  • Подразделения Сил обороны Украины провели успешные удары по российской армии, в том числе с использованием буровой установки “Сиваш”.
  • Среди пораженных целей - зенитные ракетно-пушечные комплексы, пусковые установки ЗРК и склады боеприпасов на территории противника.

Поражён вертолет Ка-27, район сосредоточения ОТРК "Искандер", средства ПВО

В результате поражены элементы противовоздушной обороны противника:

  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Акимовки (ТОТ Запорожской обл.),

  • зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Волновахи (ТОТ Донецкой обл.),

  • пусковую установку ЗРК С-300 в районе Стрелкового (ТОТ Херсонской обл.).

Кроме того, подразделения Сил обороны нанесли поражение по:

  • района сосредоточения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" 12-й отдельной ракетной бригады в районе Курортного (ТОТ АР Крым),

  • полигона "Восточный" в районе Новопетровки (ТОТ Запорожской обл.),

  • сосредоточению живой силы противника вблизи Колотиловки (Белгородская обл., РФ).

Утраты неприятеля уточняются.

Среди прочего поражен склад хранения боеприпасов в районе Новоалексеевки (ТОТ Херсонской обл.).

Также нанесен удар по посту технического наблюдения на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря. Во время проведения мероприятий дополнительно уничтожен вертолет Ка-27.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Системное поражение средств противовоздушной обороны, ракетных комплексов, складов боеприпасов и районов сосредоточения сил противника существенно снижает его возможности ведения боевых действий и прикрытия своих войск.

