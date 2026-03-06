Буровая установка "Сиваш", ЗРК, склад БК. Генштаб назвал новые пораженные цели российской армии

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 5-го и в ночь на 6-е марта нанесли серию поражений по военным объектам противника.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины провели успешные удары по российской армии, в том числе с использованием буровой установки “Сиваш”.
- Среди пораженных целей - зенитные ракетно-пушечные комплексы, пусковые установки ЗРК и склады боеприпасов на территории противника.
Поражён вертолет Ка-27, район сосредоточения ОТРК "Искандер", средства ПВО
В результате поражены элементы противовоздушной обороны противника:
зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Акимовки (ТОТ Запорожской обл.),
зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Волновахи (ТОТ Донецкой обл.),
пусковую установку ЗРК С-300 в районе Стрелкового (ТОТ Херсонской обл.).
Кроме того, подразделения Сил обороны нанесли поражение по:
района сосредоточения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" 12-й отдельной ракетной бригады в районе Курортного (ТОТ АР Крым),
полигона "Восточный" в районе Новопетровки (ТОТ Запорожской обл.),
сосредоточению живой силы противника вблизи Колотиловки (Белгородская обл., РФ).
Утраты неприятеля уточняются.
Среди прочего поражен склад хранения боеприпасов в районе Новоалексеевки (ТОТ Херсонской обл.).
Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
Системное поражение средств противовоздушной обороны, ракетных комплексов, складов боеприпасов и районов сосредоточения сил противника существенно снижает его возможности ведения боевых действий и прикрытия своих войск.
