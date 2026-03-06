Генштаб подтвердил поражение российских фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение российских фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров"

Генштаб ВСУ
Эссен
Read in English
Читати українською

По результатам дополнительного анализа нанесенных 2 марта поражений военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ подтверждено повреждение двух кораблей Черноморского флота РФ - фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских фрегатов “Адмирал Эссен” и “Адмирал Макаров” в Новороссийске.
  • Вооруженные силы Украины нанесли поражения военно-морской базе 'Новороссийск' в Краснодарском крае РФ.

Подтверждено поражение военных кораблей армии РФ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских окупантов.

Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной злости России против Украины.

