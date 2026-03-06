Генштаб подтвердил поражение российских фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров"

По результатам дополнительного анализа нанесенных 2 марта поражений военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ подтверждено повреждение двух кораблей Черноморского флота РФ - фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских фрегатов “Адмирал Эссен” и “Адмирал Макаров” в Новороссийске.
- Вооруженные силы Украины нанесли поражения военно-морской базе 'Новороссийск' в Краснодарском крае РФ.
Подтверждено поражение военных кораблей армии РФ
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских окупантов.
Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной злости России против Украины.
