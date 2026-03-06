Генштаб підтвердив ураження російських фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”

За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.
Головні тези:
- Підтверджено ураження російських фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров” збройними силами України.
- Уточнюється ступінь пошкоджень кораблів Чорноморського флоту РФ.
Підтверджено ураження військових кораблів армії РФ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.
Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Рф проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-