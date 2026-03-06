Генштаб підтвердив ураження російських фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження російських фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”

Генштаб ЗСУ
фрегат

За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.

Головні тези:

  • Підтверджено ураження російських фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров” збройними силами України.
  • Уточнюється ступінь пошкоджень кораблів Чорноморського флоту РФ.

Підтверджено ураження військових кораблів армії РФ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.

Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Рф проти України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ
Туапсе накрила нова потужна “бавовна”
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?