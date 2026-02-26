Генштаб подтвердил поражение РЛС в Крыму и ряда военных объектов РФ

С целью снижения наступательного потенциала российского агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить эффективное огневое поражение по враждебным целям как на оккупированных украинских территориях, так и на территории РФ.

Поражены РЛС и другие военные объекты оккупантов

В ночь на 26 февраля подразделениями Сил обороны Украины поражены радиолокационная станция П-18 "Терек" и радиолокационная система РСП-6М2 в Джанкое, на временно оккупированной территории АР Крым. По результатам объективного контроля зафиксировано поражение целей.

Накануне было нанесено прицельное поражение по составу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункта управления БПЛА в районе Полтавки (ТОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области.

Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в районе н.п. Светлое Солнце Брянской области РФ.

Утраты окупантов и масштабы разрушений уточняются.

По результатам предварительных мероприятий:

После поражения Нефтегорского ГПЗ в Нефтегорске Самарской области 21 февраля подтверждено повреждение электрообессоливающей установки, двух установок стабилизации газового конденсата и двух вертикальных резервуаров с последующим утечкой нефтепродуктов.

Также подтверждено разрушение производственного цеха №22 в результате поражения 20 февраля ракетного завода в Воткинске (Удмуртия).

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять меры по ограничению мощностей военно-промышленного комплекса российского агрессора, уничтожению личного состава оккупантов, их пунктов управления, арсеналов и логистики и принуждению противника к прекращению агрессивной войны против Украины.