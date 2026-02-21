Генштаб подтвердил поражение 2 сторожевых кораблей, РСЗО и 2 самолетов Бе-12 на ТОТ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение 2 сторожевых кораблей, РСЗО и 2 самолетов Бе-12 на ТОТ

Генштаб ВСУ
РСЗО
Читати українською

В рамках системной работы по снижению боевых способностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы нанесли удары по противнику на временно оккупированных территориях, поразив сторожевые корабли, РСЗО и самолеты.
  • Одной из успешных операций стало поражение двух сторожевых кораблей проекта 22460 “Охотник” в районе Инкермана.

Поражены сторожевые корабли, авиационные и артиллерийские средства противника

Так, в ночь на 21 февраля на ТОТ украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются.

Также в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода, поражены два самолета Бе-12.

Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможности вести наступательные действия.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны нанесли удары по разным пунктам управления армии РФ
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки ВСУ - какие цели поражены
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили ракетами "Фламинго" ряд объектов ВПК и логистики РФ
Генштаб ВСУ
Фламинго

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?