Генштаб подтвердил поражение 2 сторожевых кораблей, РСЗО и 2 самолетов Бе-12 на ТОТ

В рамках системной работы по снижению боевых способностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины.

Поражены сторожевые корабли, авиационные и артиллерийские средства противника

Так, в ночь на 21 февраля на ТОТ украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются.

Также в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода, поражены два самолета Бе-12.

Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются. Поделиться

Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможности вести наступательные действия.