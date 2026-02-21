Генштаб подтвердил поражение 2 сторожевых кораблей, РСЗО и 2 самолетов Бе-12 на ТОТ

В рамках системной работы по снижению боевых способностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы нанесли удары по противнику на временно оккупированных территориях, поразив сторожевые корабли, РСЗО и самолеты.
- Одной из успешных операций стало поражение двух сторожевых кораблей проекта 22460 “Охотник” в районе Инкермана.
Поражены сторожевые корабли, авиационные и артиллерийские средства противника
Так, в ночь на 21 февраля на ТОТ украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются.
Также в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода, поражены два самолета Бе-12.
Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника.
Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможности вести наступательные действия.
