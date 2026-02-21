Генштаб підтвердив ураження 2 сторожових кораблів, РСЗВ та 2 літаків Бе-12 на ТОТ

У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російськогого агресора на тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- Сили оборони України продовжують наносити удари по військових об'єктах і техніці російського агресора на тимчасово окупованих територіях.
- У результаті ракетного удару були уражені два сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби противника.
Уражено сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби противника
Так, у ніч на 21 лютого на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.
Також у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.
Крім того, у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" противника.
Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.
