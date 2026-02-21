Генштаб підтвердив ураження 2 сторожових кораблів, РСЗВ та 2 літаків Бе-12 на ТОТ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження 2 сторожових кораблів, РСЗВ та 2 літаків Бе-12 на ТОТ

Генштаб ЗСУ
Торнадо

У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російськогого агресора на тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • Сили оборони України продовжують наносити удари по військових об'єктах і техніці російського агресора на тимчасово окупованих територіях.
  • У результаті ракетного удару були уражені два сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби противника.

Уражено сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби противника

Так, у ніч на 21 лютого на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.

Також у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

Крім того, у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" противника.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони завдали ударів по різним пунктам управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки ЗСУ - які цілі уражено
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України уразили ракетами "Фламінго" низку об'єктів ВПК та логістики РФ
Генштаб ЗСУ
Фламінго

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?