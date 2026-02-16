Генштаб подтвердил поражение ряда объектов оккупантов РФ на ВОТ

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражение по важным объектам врага.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины успешно наносят удары по объектам российского агрессора.
- На последних операциях были поражены важные районы сосредоточения живой силы и узлы связи врага.
Поражены районы сосредоточения живой силы армии РФ, узел связи и пункт управления БпЛА
В частности, в ночь на 16 февраля в районе н.п. Калиновка (ТОТ Запорожской области), поражен район сосредоточения живой силы противника.
Вчера, 15 февраля 2026 года, в районе Новопавловки (ТОТ Донецкой области) поражен узел связи врага.
В районе н.п. Березово (ТОТ Днепропетровской области) наши воины ударили по сосредоточению живой силы противника.
Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-