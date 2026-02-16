Генштаб подтвердил поражение ряда объектов оккупантов РФ на ВОТ

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражение по важным объектам врага.

Поражены районы сосредоточения живой силы армии РФ, узел связи и пункт управления БпЛА

В частности, в ночь на 16 февраля в районе н.п. Калиновка (ТОТ Запорожской области), поражен район сосредоточения живой силы противника.

Вчера, 15 февраля 2026 года, в районе Новопавловки (ТОТ Донецкой области) поражен узел связи врага.

В районе н.п. Березово (ТОТ Днепропетровской области) наши воины ударили по сосредоточению живой силы противника.

Также в районе н.п. Уют (ТОТ Донецкой области) поражен пункт управления БПЛА окупантов.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.