Генштаб подтвердил поражение ряда объектов оккупантов РФ на ВОТ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение ряда объектов оккупантов РФ на ВОТ

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражение по важным объектам врага.

Главные тезисы

  • Подразделения Сил обороны Украины успешно наносят удары по объектам российского агрессора.
  • На последних операциях были поражены важные районы сосредоточения живой силы и узлы связи врага.

Поражены районы сосредоточения живой силы армии РФ, узел связи и пункт управления БпЛА

В частности, в ночь на 16 февраля в районе н.п. Калиновка (ТОТ Запорожской области), поражен район сосредоточения живой силы противника.

Вчера, 15 февраля 2026 года, в районе Новопавловки (ТОТ Донецкой области) поражен узел связи врага.

В районе н.п. Березово (ТОТ Днепропетровской области) наши воины ударили по сосредоточению живой силы противника.

Также в районе н.п. Уют (ТОТ Донецкой области) поражен пункт управления БПЛА окупантов.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение ЗРК "Оса" и ряда логистических объектов армии РФ
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение пункта управления подразделения армии РФ в Судже
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов армии РФ на ВОТ
Генштаб ВСУ
РЛС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?