Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов армии РФ на ВОТ

Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию "Небо-У" в Крыму, районы сосредоточения операторов беспилотников и других живых сил и состав МТЗ на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли поражение по ряду важных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.

В ТОТ Запорожской области, в районах Солодководного и Любимовки, поражены сосредоточение живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки — пункты дислокации операторов БПЛА противника.

На ТОТ Донецкой области, в районе н.п. Селидово, поражен состав материально-технических средств врага.

Кроме того, вчера в районе н.п. Евпатория (ТОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".

Также, в районе Камышувахи (ТОТ Донецкой области) поражен район сосредоточения военной техники противника.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.