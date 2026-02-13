Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов армии РФ на ВОТ

Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию "Небо-У" в Крыму, районы сосредоточения операторов беспилотников и других живых сил и состав МТЗ на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.
"Бавовна" на ВОТ: поражен РЛС "Небо-У", районы сосредоточения операторов БпЛА, состав МТЗ
В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли поражение по ряду важных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.
В ТОТ Запорожской области, в районах Солодководного и Любимовки, поражены сосредоточение живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки — пункты дислокации операторов БПЛА противника.
На ТОТ Донецкой области, в районе н.п. Селидово, поражен состав материально-технических средств врага.
Кроме того, вчера в районе н.п. Евпатория (ТОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".
Также, в районе Камышувахи (ТОТ Донецкой области) поражен район сосредоточения военной техники противника.
Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.
