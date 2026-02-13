Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов армии РФ на ВОТ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов армии РФ на ВОТ

Генштаб ВСУ
РЛС
Читати українською

Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию "Небо-У" в Крыму, районы сосредоточения операторов беспилотников и других живых сил и состав МТЗ на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно ударили по стратегическим объектам армии РФ на востоке страны.
  • Подразделения украинской армии нанесли удар по радиолокационной станции и операторам беспилотников в Крыму и областях Украины.
  • Украинские военные продолжат системные действия по ослаблению боевого потенциала российского агрессора.

"Бавовна" на ВОТ: поражен РЛС "Небо-У", районы сосредоточения операторов БпЛА, состав МТЗ

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли поражение по ряду важных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.

  • В ТОТ Запорожской области, в районах Солодководного и Любимовки, поражены сосредоточение живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки — пункты дислокации операторов БПЛА противника.

  • На ТОТ Донецкой области, в районе н.п. Селидово, поражен состав материально-технических средств врага.

  • Кроме того, вчера в районе н.п. Евпатория (ТОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".

  • Также, в районе Камышувахи (ТОТ Донецкой области) поражен район сосредоточения военной техники противника.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в России. Поражены Сызранский НПЗ и другие объекты врага
Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?