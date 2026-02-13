Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів армії РФ на ТОТ
Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів армії РФ на ТОТ

Генштаб ЗСУ
РЛС

Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію "Небо-У" у Криму, райони зосередження операторів безпілотників і іншої живої сили та склад МТЗ на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

Головні тези:

  • Сили оборони України ударили по радіолокаційній станції та зосередженням операторів безпілотників армії РФ в Криму та областях України.
  • Зниження наступального потенціалу російського агресора в рамках системних заходів включає ураження стратегічних об'єктів ворога.
  • Ураження по важливих об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України відбулося у ніч на 13 лютого.

“Бавовна” на ТОТ: уражено РЛС "Небо-У", райони зосередження операторів БпЛА, склад МТЗ

У межах системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України в ніч на 13 лютого завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.

  • На ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили противника. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів БпЛА противника.

  • На ТОТ Донецької області, у районі н.п. Селидове, уражено склад матеріально-технічних засобів ворога.

  • Крім того, вчора, у районі н.п. Євпаторія (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".

  • Також, у районі Комишувахи (ТОТ Донецької області) уражено район зосередження військової техніки противника.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.

