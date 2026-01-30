Генштаб подтвердил поражение ЗРК "Оса" и ряда логистических объектов армии РФ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе Семеновки на ТОТ Запорожской области. Зафиксировано прямое попадание в цель.
Кроме этого, украинские защитники избивали по важным логистическим объектам противника на ТОТ Запорожской области.
Поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка недалеко от Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки.
Потери окупантов уточняются.
