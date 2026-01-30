Генштаб подтвердил поражение ЗРК "Оса" и ряда логистических объектов армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение ЗРК "Оса" и ряда логистических объектов армии РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе Семеновки на ТОТ Запорожской области. Зафиксировано прямое попадание в цель.

Главные тезисы

  • Украинские военные обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс 'Оса' в районе Семеновки на Запорожской области.
  • Поражены логистические объекты и ремонтные подразделения российской армии в разных районах Запорожской области.
  • Украинские защитники нанесли удары по важным логистическим объектам противника, уменьшая его военно-экономический потенциал.

Поражены ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов российских оккупантов

Кроме этого, украинские защитники избивали по важным логистическим объектам противника на ТОТ Запорожской области.

Поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка недалеко от Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки.

Потери окупантов уточняются.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ
Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?