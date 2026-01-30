Генштаб підтвердив ураження ЗРК "Оса" і низки логістичних об'єктів армії РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження ЗРК "Оса" і низки логістичних об'єктів армії РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс “Оса” в районі Семенівки на ТОТ Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль.

Головні тези:

  • Українські військові ударили та успішно уражають зенітний ракетний комплекс “Оса” та логістичні об'єкти російської армії.
  • Були пошкоджені ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічного забезпечення та інші об'єкти противника у різних районах Запорізької області.

Уражено ЗРК “Оса” та низку логістичних об’єктів російських окупантів

Окрім цього, українські захисники били по важливих логістичних об'єктах противника на ТОТ Запорізької області.

Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки.

Втрати окупантів уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ
Туапсе накрила нова потужна “бавовна”
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?