Генштаб підтвердив ураження ЗРК "Оса" і низки логістичних об'єктів армії РФ

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс “Оса” в районі Семенівки на ТОТ Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль.
Головні тези:
- Українські військові ударили та успішно уражають зенітний ракетний комплекс “Оса” та логістичні об'єкти російської армії.
- Були пошкоджені ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічного забезпечення та інші об'єкти противника у різних районах Запорізької області.
Уражено ЗРК “Оса” та низку логістичних об’єктів російських окупантів
Окрім цього, українські захисники били по важливих логістичних об'єктах противника на ТОТ Запорізької області.
Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки.
Втрати окупантів уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-