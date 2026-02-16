Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів окупантів РФ на ТОТ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів окупантів РФ на ТОТ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

У межах системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога.

Головні тези:

  • Підрозділи Сил оборони України активно завдають ураження по важливим об'єктам російського агресора.
  • Вже зафіксовано ураження районів зосередження військ обраної частини РФ та важливих вузлів зв'язку.

Уражено райони зосередження живої сили армії РФ, вузол зв’язку та пункт управління БпЛА

Зокрема, у ніч на 16 лютого, у районі н.п. Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника.

Вчора, 15 лютого 2026 року, у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога.

У районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника.

Також у районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.

