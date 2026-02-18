Генштаб подтвердил поражение ряда военных объектов РФ на ВОТ

Поражена пусковая установка ЗРК С-300ВМ, пункты управления БпЛА и сосредоточение сил и средств противника.

Новая бавовна на ВОТ: что известно

В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить поражение по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях Украины.

Так, в ночь на 18 февраля 2026 г. поражено:

в районе н.п. Трудовое (ТОТ Запорожской области) — район сосредоточения подразделения БпЛА противника;

в районе н.п. Токмак (ТОТ Запорожской области) — мастерскую БпЛА;

в районе н.п. Старомлиновка (ТОТ Донецкой области) — узел связи;

г. Донецк (ТОТ Донецкой области) — сосредоточение военной техники оккупантов.

Кроме того, 17 февраля, в районе Мариуполя (ТОТ Донецкой области) была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.

Также в районе н.п. Сальное (Курская область, РФ) и в районе г. Родинское (ТОТ Донецкой области), поражены пункты управления БПЛА противника.

Утраты противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

Силы обороны Украины и далее будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, противовоздушную оборону и беспилотные подразделения российского агрессора.