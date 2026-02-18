Генштаб подтвердил поражение ряда военных объектов РФ на ВОТ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение ряда военных объектов РФ на ВОТ

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

Поражена пусковая установка ЗРК С-300ВМ, пункты управления БпЛА и сосредоточение сил и средств противника.

Главные тезисы

  • Генштаб подтвердил успешные удары по ключевым объектам российских сил на востоке Украины.
  • Силы обороны Украины поразили пусковую установку ЗРК С-300ВМ и пункты управления БПЛА в результате последовательных мер.

Новая бавовна на ВОТ: что известно

В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить поражение по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях Украины.

Так, в ночь на 18 февраля 2026 г. поражено:

  • в районе н.п. Трудовое (ТОТ Запорожской области) — район сосредоточения подразделения БпЛА противника;

  • в районе н.п. Токмак (ТОТ Запорожской области) — мастерскую БпЛА;

  • в районе н.п. Старомлиновка (ТОТ Донецкой области) — узел связи;

  • г. Донецк (ТОТ Донецкой области) — сосредоточение военной техники оккупантов.

Кроме того, 17 февраля, в районе Мариуполя (ТОТ Донецкой области) была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.

Также в районе н.п. Сальное (Курская область, РФ) и в районе г. Родинское (ТОТ Донецкой области), поражены пункты управления БПЛА противника.

Утраты противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

Силы обороны Украины и далее будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, противовоздушную оборону и беспилотные подразделения российского агрессора.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ
Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?