Генштаб підтвердив ураження низки військових об'єктів РФ на ТОТ

Уражено пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника.

Нова бавовна на ТОТ: що відомо

У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях України.

Так, у ніч на 18 лютого 2026 року уражено:

у районі н.п. Трудове (ТОТ Запорізької області) - район зосередження підрозділу БпЛА противника;

у районі н.п. Токмак (ТОТ Запорізької області) - майстерню БпЛА;

у районі н.п. Старомлинівка (ТОТ Донецької області) - вузол зв’язку;

м. Донецьк (ТОТ Донецької області) - зосередження військової техніки окупантів.

Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

Також у районі н.п. Сальне (Курська область, рф) та у районі м. Родинське (ТОТ Донецької області), уражено пункти управління БпЛА противника.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, протиповітряну оборону та безпілотні підрозділи російського агресора.