Генштаб підтвердив ураження низки військових об'єктів РФ на ТОТ

Уражено пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника.
Головні тези:
- Силами оборони України уражено пускову установку ЗРК С-300ВМ та пункти управління БпЛА противника на тимчасово окупованих територіях.
- Підрозділи продовжують завдавати удари по важливим об'єктам ворога на його території, зокрема у різних районах Запорізької та Донецької областей.
Нова бавовна на ТОТ: що відомо
У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях України.
Так, у ніч на 18 лютого 2026 року уражено:
у районі н.п. Трудове (ТОТ Запорізької області) - район зосередження підрозділу БпЛА противника;
у районі н.п. Токмак (ТОТ Запорізької області) - майстерню БпЛА;
у районі н.п. Старомлинівка (ТОТ Донецької області) - вузол зв’язку;
м. Донецьк (ТОТ Донецької області) - зосередження військової техніки окупантів.
Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.
Також у районі н.п. Сальне (Курська область, рф) та у районі м. Родинське (ТОТ Донецької області), уражено пункти управління БпЛА противника.
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, протиповітряну оборону та безпілотні підрозділи російського агресора.
