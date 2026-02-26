Генштаб підтвердив ураження РЛС у Криму та низки військових об'єктів РФ

З метою зниження наступального потенціалу російського агресора Сили оборони України продовжують завдавати ефективного вогневого ураження по ворожих цілях як на окупованих українських територіях, так і на території РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України продовжують здійснювати ураження по ворожих цілях як на окупованих українських територіях, так і в межах території РФ.
- Було підтверджено ураження радіолокаційної станції П-18 “Терек” та радіолокаційної системи РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території АР Крим.
Уражено РЛС та інші військові об'єкти окупантів
У ніч на 26 лютого підрозділами Сил оборони України уражені радіолокаційна станція П-18 “Терек” та радіолокаційна система РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території АР Крим. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей.
Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі н.п. Ясноє Солнце Брянської області РФ.
Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються.
За результатами попередніх заходів:
Після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області 21 лютого підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів.
Також підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).
Сили оборони України й надалі системно здіснюватимуть заходи для обмеження потужностей воєнно-промислового комплексу російської агресора, знищення особового складу окупантів, їхніх пунктів управління, арсеналів та логістики та примусу противника до припинення агресивної війни проти України.
