Генштаб подтвердил поражение ряда средств ПВО и командно-наблюдательных пунктов армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение ряда средств ПВО и командно-наблюдательных пунктов армии РФ

Генштаб ВСУ
Бук
Read in English
Читати українською

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 8-го и в ночь на 9 марта поражены средства противовоздушной обороны противника - радиолокационную станцию из состава ЗРК С-300 в районе Спокойного (ТОТ АР Крым), а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Лиман.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно поразили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и зенитный ракетный комплекс “Бук-М3” противника.
  • Были атакованы средства ПВО, командно-наблюдательные пункты и районы сосредоточения живой силы российской армии.

Поражены средства ПВО, КСП и районы сосредоточения живой силы врага

Кроме того, наши воины нанесли серию поражений по командно-наблюдательным пунктам (КСП) подразделений российского агрессора. В частности, поражены КСП подразделения из состава "Рубикон" в районе города Донецк, а также командно-наблюдательные пункты врага в районах Запорожского, Червоноселовки, Гоголевки Запорожской области и Зачатовки на Донетчине.

Среди прочего поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Родинского и Полтавки Донецкой обл., а также Петропавловки Харьковской области.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и районов сосредоточения живой силы противника ослабляет возможности управления войсками и ведения боевых действий.

