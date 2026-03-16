Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження низки російських ЗРК та РЛС

Генштаб ЗСУ
ТОР
Read in English

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчора та у ніч на 16 березня завдали уражень по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління противника.

Головні тези:

  • Українські сили оборони успішно нанесли удари по російським зенітним ракетним комплексам та радіолокаційним станціям.
  • Зазначено ураження ЗРК “ТОР” та С-300, а також командно-спостережних пунктів ворога.

ЗСУ уразили ЗРК “ТОР”, РЛС С-300 та командно-спостережні пункти ворога

Так, зокрема, Генштаб ЗСУ зафіксував ураження:

  • зенітного ракетного комплексу “ТОР-М1” у районі Коробкиного (ТОТ Луганської обл.),

  • зенітного ракетного комплексу “ТОР” поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької обл.).

  • радіолокаційної станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької обл.).

Також підрозділи Сил оборони України били по пунктах управління противника. Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження російських фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”
Генштаб ЗСУ
фрегат
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бурова установка "Сиваш", ЗРК, склад БК. Генштаб назвав нові уражені цілі російської армії
Генштаб ЗСУ
ТОР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження низки засобів ППО та командно-спостережних пунктів армії РФ
Генштаб ЗСУ
Бук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?