Генштаб підтвердив ураження низки російських ЗРК та РЛС

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчора та у ніч на 16 березня завдали уражень по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління противника.
Головні тези:
- Українські сили оборони успішно нанесли удари по російським зенітним ракетним комплексам та радіолокаційним станціям.
- Зазначено ураження ЗРК “ТОР” та С-300, а також командно-спостережних пунктів ворога.
ЗСУ уразили ЗРК “ТОР”, РЛС С-300 та командно-спостережні пункти ворога
Так, зокрема, Генштаб ЗСУ зафіксував ураження:
зенітного ракетного комплексу “ТОР-М1” у районі Коробкиного (ТОТ Луганської обл.),
зенітного ракетного комплексу “ТОР” поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької обл.).
радіолокаційної станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької обл.).
Також підрозділи Сил оборони України били по пунктах управління противника. Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
