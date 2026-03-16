Генштаб подтвердил поражение ряда российских ЗРК и РЛС

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 16 марта нанесли поражения по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления противника.
- Украинские силы обороны нанесли успешные удары по российским ЗРК ТОР и С-300, а также радиолокационным станциям врага.
Так, в частности, Генштаб ВСУ зафиксировал впечатление:
зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" в районе Коробкино (ТОТ Луганской обл.),
зенитного ракетного комплекса "ТОР" вблизи Балашевки (ТОТ Запорожской обл.).
радиолокационной станции из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Красного (ТОТ Донецкой обл.).
Также подразделения Сил обороны Украины избивались по пунктам управления противника. В частности, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов в районах Степного (ТОТ Донецкой обл.) и Много (ТОТ Запорожской обл.).
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Больше по теме
