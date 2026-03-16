Генштаб подтвердил поражение ряда российских ЗРК и РЛС

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 16 марта нанесли поражения по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления противника.

Так, в частности, Генштаб ВСУ зафиксировал впечатление:

зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" в районе Коробкино (ТОТ Луганской обл.),

зенитного ракетного комплекса "ТОР" вблизи Балашевки (ТОТ Запорожской обл.).

радиолокационной станции из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Красного (ТОТ Донецкой обл.).

Также подразделения Сил обороны Украины избивались по пунктам управления противника. В частности, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов в районах Степного (ТОТ Донецкой обл.) и Много (ТОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.