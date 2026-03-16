Генштаб подтвердил поражение ряда российских ЗРК и РЛС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ТОР
Read in English
Читати українською

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 16 марта нанесли поражения по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления противника.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны нанесли успешные удары по российским ЗРК ТОР и С-300, а также радиолокационным станциям врага.
ВСУ поразили ЗРК "ТОР", РЛС С-300 и командно-наблюдательные пункты врага

Так, в частности, Генштаб ВСУ зафиксировал впечатление:

  • зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" в районе Коробкино (ТОТ Луганской обл.),

  • зенитного ракетного комплекса "ТОР" вблизи Балашевки (ТОТ Запорожской обл.).

  • радиолокационной станции из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Красного (ТОТ Донецкой обл.).

Также подразделения Сил обороны Украины избивались по пунктам управления противника. В частности, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов в районах Степного (ТОТ Донецкой обл.) и Много (ТОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?