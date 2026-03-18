Силы обороны Украины поразили авиаремонтный завод в Новгородской области

В рамках снижения возможности военно-промышленного комплекса российского агрессора 17 марта подразделения Сил обороны Украины поразили объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область РФ).

ВСУ поразили авиаремонтный завод в Новгородской области РФ

Предприятие специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации и их комплектующих. Завод имеет свою взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территорию предприятия.

По имеющейся информации, поражен ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины продолжат наносить впечатления по важным объектам ВПК окупантов, до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.