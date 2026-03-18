Силы обороны Украины поразили авиаремонтный завод в Новгородской области

В рамках снижения возможности военно-промышленного комплекса российского агрессора 17 марта подразделения Сил обороны Украины поразили объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область РФ).
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины атаковали 123-й авиаремонтный завод в Новгородской области, специализирующийся на ремонте военно-транспортных самолетов.
- Удар направлен на снижение возможностей российского военно-промышленного комплекса и продолжится до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
ВСУ поразили авиаремонтный завод в Новгородской области РФ
Предприятие специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации и их комплектующих. Завод имеет свою взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территорию предприятия.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины продолжат наносить впечатления по важным объектам ВПК окупантов, до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
