Сили оборони України відбили 80 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 07.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень два з яких ще тривають, ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував в районах Зеленого, Стариці, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших воїнів в бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 атак загарбників в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне. Чотири боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Платонівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував в районах Васюківки та Оріхово-Василівки.