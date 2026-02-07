Сили оборони України відбили 80 атак армії РФ від початку доби

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак складає 80.
Головні тези:
- Сили оборони України відбили 80 атак армії РФ, завдаючи ворогові значних втрат.
- Українські воїни активно діють на різних напрямках, відбиваючи атаки загарбників на територію України.
- Актуальна ситуація на фронті 7 лютого: інформація про боєдіяльність на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському та інших напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 7 лютого
Оперативна інформація станом на 16.00 07.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень два з яких ще тривають, ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував в районах Зеленого, Стариці, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших воїнів в бік Петропавлівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 атак загарбників в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне. Чотири боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Платонівки.
На Краматорському напрямку противник двічі атакував в районах Васюківки та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 13 наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та в бік Іванопілля, Іллінівки, Степанівки. Тривають дві атаки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.
На Олександрівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Привілля. Ворог завдав авіаударів в районах Покровського й Орлів.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Оленокостянтинівки. Два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новосолошине, Любицьке, Барвінівка.
На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Малих Щербаків, Степногірська та у бік Павлівки й Лук’янівського.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку.
