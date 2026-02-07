Силы обороны Украины отразили 80 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений, два из которых еще продолжаются, враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал в районах Зеленого, Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг четырежды атаковал позиции наших воинов в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное. Четыре боестолкновения продолжаются.

В Славянском направлении россияне однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районах Васюковки и Орехово-Василовки.