Силы обороны Украины отразили 80 атак армии РФ с начала суток

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодняшний день количество вражеских атак составляет 80.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили 80 атак армии РФ с начала суток.
- Военные действия активно ведутся на различных направлениях фронта: Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском.
- Противник совершил множество обстрелов и атак, но украинские защитники успешно отражают их, нанося врагу значительные потери.
Актуальная ситуация на фронте 7 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений, два из которых еще продолжаются, враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал в районах Зеленого, Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении враг четырежды атаковал позиции наших воинов в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении украинские воины отражали 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное. Четыре боестолкновения продолжаются.
В Славянском направлении россияне однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районах Васюковки и Орехово-Василовки.
На Константиновском направлении оккупанты совершили 13 наступательных действий вблизи Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Ильиновки, Степановки. Продолжаются две атаки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 19 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Свободное, Новый Донбасс, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 14 атак.
На Александровском направлении продолжается одно боеприкосновение в районе Привилегии. Враг нанес авиаудары в районах Покровского и Орлов.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Леноконстантиновки. Два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новосолошино, Любицкое, Барвиновка.
В Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Павловки и Лукьяновского.
На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную атаку.
