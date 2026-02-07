Силы обороны Украины отразили 80 атак армии РФ с начала суток
Силы обороны Украины отразили 80 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодняшний день количество вражеских атак составляет 80.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно отразили 80 атак армии РФ с начала суток.
  • Военные действия активно ведутся на различных направлениях фронта: Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском.
  • Противник совершил множество обстрелов и атак, но украинские защитники успешно отражают их, нанося врагу значительные потери.

Актуальная ситуация на фронте 7 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений, два из которых еще продолжаются, враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал в районах Зеленого, Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении враг четырежды атаковал позиции наших воинов в сторону Петропавловки и Песчаного.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное. Четыре боестолкновения продолжаются.

  • В Славянском направлении россияне однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.

  • На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районах Васюковки и Орехово-Василовки.

  • На Константиновском направлении оккупанты совершили 13 наступательных действий вблизи Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Ильиновки, Степановки. Продолжаются две атаки.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 19 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Свободное, Новый Донбасс, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 14 атак.

  • На Александровском направлении продолжается одно боеприкосновение в районе Привилегии. Враг нанес авиаудары в районах Покровского и Орлов.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Леноконстантиновки. Два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новосолошино, Любицкое, Барвиновка.

  • В Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Павловки и Лукьяновского.

  • На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную атаку.

