Сили ППО збили 31 дрон під час нічної атаки Росії на Україну

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 31 ворожий "шахед" із 34, якими окупанти атакували в ніч на суботу.

Що відомо про нічну роботу ППО

Повідомляється, що в ніч на 23 березня 2024 року противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) і 34 ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курська обл. — рф, мис Чауда — Крим).

Унаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, — ідеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про ситуацію на фронті

Загалом, ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed". Дані щодо наслідків наразі уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Очеретине, Новобахмутівка, Желанне, Новогродівка, Бердичі, Новоселівка Перша, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об’єктах окупантів.