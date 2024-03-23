Силы ПВО сбили 31 дрон во время ночной атаки России на Украину

Украинская противовоздушная оборона ликвидировала 31 вражеский "шахед" из 34, которыми оккупанты атаковали в ночь на субботу.

Что известно о ночной работе ПВО

Сообщается, что в ночь на 23 марта 2024 г. противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донетчине) и 34 ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курская обл. — рф, мыс Чауда — Крым).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожен 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте

В общем, враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed". Данные о последствиях пока уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Адрадное, Колодезное, Петропавловка, Котляровка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Очеретино, Новобахмутовка, Желанне, Новогродовка, Бердичи, Новоселовка Первая, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области и Роботино на Запоре.

Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам оккупантов.