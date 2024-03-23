Силы ПВО сбили 31 дрон во время ночной атаки России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 31 дрон во время ночной атаки России на Украину

Николай Олещук
пво
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Украинская противовоздушная оборона ликвидировала 31 вражеский "шахед" из 34, которыми оккупанты атаковали в ночь на субботу.

Что известно о ночной работе ПВО

Сообщается, что в ночь на 23 марта 2024 г. противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 (по Донетчине) и 34 ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курская обл. — рф, мыс Чауда — Крым).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожен 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в сообщении.

Что известно о ситуации на фронте

В общем, враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed". Данные о последствиях пока уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Адрадное, Колодезное, Петропавловка, Котляровка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Очеретино, Новобахмутовка, Желанне, Новогродовка, Бердичи, Новоселовка Первая, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области и Роботино на Запоре.

Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам оккупантов.

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