Сили ППО знищили 17 шахедів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 17 шахедів під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
ппо

Повітряні сили ЗСУ в ніч на 6 червня збили 17 із 18 дронів-камікадзе Shahed, запущених російськими військами по Україні.

Головні тези:

  • Українські сили повітряної оборони збили 17 шахедів під час атаки РФ на Україну.
  • Противник запускав дрони-камікадзе та бив балістичними ракетами по різних областях України.
  • Під час атаки на Дніпропетровську область постраждалі автобус і житлові будівлі, є поранені люди.

Сили ППО озвучили подробиці атаки РФ на Україну

Зазначається, що противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе по Україні із районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в окупованому Криму.

А балістичними ракетами "Іскандер-М" ворог бив по Дніпропетровській області з району російського Таганрога.

Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил, — розповів командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Олещук.

Генерал зазначив, що в результаті протиповітряного бою було збито 17 ударних безпілотників окупантів, які "мінусували" на території чотирьох областей, а саме:

  • у Миколаївській,

  • Херсонській,

  • Запорізькій,

  • Хмельницькій областях.

у Військово-Морських силах ЗСУ зазначили, що два з цих збитих "Шахедів" цієї ночі — на рахунку військовослужбовців ВМС.

Що відомо про атаку РФ на Україну 6 червня

На Хмельниччині в одному з населених пунктів області через атаку виникла пожежа на інфраструктурному обʼєкті, жертв і постраждалих немає

Також російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.

Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.

Постраждали люди, які перебували всередині — чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.

Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один — понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач, — повідомив головм Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

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