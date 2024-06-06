Повітряні сили ЗСУ в ніч на 6 червня збили 17 із 18 дронів-камікадзе Shahed, запущених російськими військами по Україні.

Сили ППО озвучили подробиці атаки РФ на Україну

Зазначається, що противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе по Україні із районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в окупованому Криму.

А балістичними ракетами "Іскандер-М" ворог бив по Дніпропетровській області з району російського Таганрога.

Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил, — розповів командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Олещук. Поширити

Генерал зазначив, що в результаті протиповітряного бою було збито 17 ударних безпілотників окупантів, які "мінусували" на території чотирьох областей, а саме:

у Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Хмельницькій областях.

у Військово-Морських силах ЗСУ зазначили, що два з цих збитих "Шахедів" цієї ночі — на рахунку військовослужбовців ВМС.

Що відомо про атаку РФ на Україну 6 червня

На Хмельниччині в одному з населених пунктів області через атаку виникла пожежа на інфраструктурному обʼєкті, жертв і постраждалих немає

Також російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.

Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.

Постраждали люди, які перебували всередині — чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.