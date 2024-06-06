Повітряні сили ЗСУ в ніч на 6 червня збили 17 із 18 дронів-камікадзе Shahed, запущених російськими військами по Україні.
Головні тези:
- Українські сили повітряної оборони збили 17 шахедів під час атаки РФ на Україну.
- Противник запускав дрони-камікадзе та бив балістичними ракетами по різних областях України.
- Під час атаки на Дніпропетровську область постраждалі автобус і житлові будівлі, є поранені люди.
Сили ППО озвучили подробиці атаки РФ на Україну
Зазначається, що противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе по Україні із районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в окупованому Криму.
А балістичними ракетами "Іскандер-М" ворог бив по Дніпропетровській області з району російського Таганрога.
Генерал зазначив, що в результаті протиповітряного бою було збито 17 ударних безпілотників окупантів, які "мінусували" на території чотирьох областей, а саме:
у Миколаївській,
Херсонській,
Запорізькій,
Хмельницькій областях.
у Військово-Морських силах ЗСУ зазначили, що два з цих збитих "Шахедів" цієї ночі — на рахунку військовослужбовців ВМС.
Що відомо про атаку РФ на Україну 6 червня
На Хмельниччині в одному з населених пунктів області через атаку виникла пожежа на інфраструктурному обʼєкті, жертв і постраждалих немає
Також російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.
Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.
Постраждали люди, які перебували всередині — чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.
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