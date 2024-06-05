Сили ППО знищили 22 шахеда під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 22 шахеда під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Армія РФ у ніч проти 5 червня влаштувала чергову повітряну атаку на територію України, застосувавши  для ударів 27 дронів-камікадзе. 

Головні тези:

  • Армія Росії влаштувала повітряну атаку на Україну, використовуючи 27 дронів-камікадзе.
  • Повітряні Сили України збили 22 шахеди в результаті протиповітряного бою.
  • Україна вперше завдала удару західними ракетами HIMARS по російській території.
  • США дозволили Україні завдавати удари по Росії своєю зброєю для захисту поблизу Харківської області.
  • Це був один із перших ударів західними ракетами для установки РСЗВ HIMARS по російській території.

Що відомо про результати роботи ППО

Як зазначається, 5 червня РФ атакувала Україну 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Курськ (РФ — ред) та мису Чауда — Крим.

В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях — інформують в Повітряних Силах.

 До відбиття повітряного нападу армії РФ залучили:

  • зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На Полтавщині внаслідок "Шахедної" атаки є влучання у промисловий обʼєкт. В результаті удару РФ постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації, повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА.

Перший удар HIMARS по території РФ — зʼявилися супутникові знімки

Нещодавно Україна вперше завдала удару західними ракетами з установки РСЗВ HIMARS по російській території. Лише зараз стало відомо про наслідки цієї атаки.

Днями Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по Росії своєю зброєю, хоча і по територіях поблизу Харківської області.

Сили оборони вже атакували цілі в Бєлгородській області РФ. 

У мережі опублікували супутниковий знімок з місця атаки. Як стверждується, на ньому видно "згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними".

Це був один із перших ударів західними ракетами для установки РСЗВ HIMARS по російській території — після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл завдавати таких ударів для захисту Харкова та Харківської області. 

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