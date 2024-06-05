Армія РФ у ніч проти 5 червня влаштувала чергову повітряну атаку на територію України, застосувавши для ударів 27 дронів-камікадзе.

Що відомо про результати роботи ППО

Як зазначається, 5 червня РФ атакувала Україну 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Курськ (РФ — ред) та мису Чауда — Крим.

В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях — інформують в Повітряних Силах. Поширити

До відбиття повітряного нападу армії РФ залучили:

зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На Полтавщині внаслідок "Шахедної" атаки є влучання у промисловий обʼєкт. В результаті удару РФ постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації, повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА.

Перший удар HIMARS по території РФ — зʼявилися супутникові знімки

Нещодавно Україна вперше завдала удару західними ракетами з установки РСЗВ HIMARS по російській території. Лише зараз стало відомо про наслідки цієї атаки.

Днями Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по Росії своєю зброєю, хоча і по територіях поблизу Харківської області.

Сили оборони вже атакували цілі в Бєлгородській області РФ.

У мережі опублікували супутниковий знімок з місця атаки. Як стверждується, на ньому видно "згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними".

Це був один із перших ударів західними ракетами для установки РСЗВ HIMARS по російській території — після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл завдавати таких ударів для захисту Харкова та Харківської області.