Силы ПВО уничтожили 22 шахеда во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 22 шахеда во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

Армия РФ в ночь на 5 июня устроила очередную воздушную атаку на территорию Украины, применив для ударов 27 дронов-камикадзе.

Главные тезисы

  • Украинские ПВО успешно отразили атаку РФ и сбили 22 шахеда в ходе противовоздушного боя.
  • Первый удар западными ракетами HIMARS по российской территории - значимое событие в ходе конфликта.
  • Соединенные Штаты Америки разрешили Украине наносить удары по России для защиты Харьковской области.
  • Спутниковые снимки показали разрушения, нанесенные украинскими ударами по объектам РФ.
  • РФ и Украина продолжают воздушные атаки и контратаки, усугубляя ситуацию в регионе.

Что известно о результатах работы ПВО

Как отмечается, 5 июня РФ атаковала Украину 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Курск (РФ — ред) и мыса Чауда — Крым.

В результате противовоздушного боя сбиты 22 «шахеда» в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях – информируют в Воздушных Силах.

К отражению воздушного нападения армии РФ привлекли:

  • зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил

  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

На Полтавщине в результате "Шахедной" атаки зафиксировали попадание в промышленный объект. В результате удара РФ пострадал один человек, однако отказался от госпитализации, сообщили в пресс-службе Полтавской ОВА.

Первый удар HIMARS по территории РФ – появились спутниковые снимки.

Недавно Украина впервые нанесла удар западными ракетами по установке РСЗО HIMARS по российской территории. Только сейчас стало известно о последствиях этой атаки.

На днях Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области.

Силы обороны атаковали цели в Белгородской области РФ.

В сети опубликован спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видны "сгоревшие пусковые установки и поврежден командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".

Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории — после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как разрешение бить по РФ и ПВО помогут защитить Харьков — ответ аналитиков
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Офис президента анонсировал новые поставки ПВО Украине — детали
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте, ПВО и дроны. Зеленский провел Ставку
Владимир Зеленский
зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?