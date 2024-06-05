Армия РФ в ночь на 5 июня устроила очередную воздушную атаку на территорию Украины, применив для ударов 27 дронов-камикадзе.

Что известно о результатах работы ПВО

Как отмечается, 5 июня РФ атаковала Украину 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Курск (РФ — ред) и мыса Чауда — Крым.

В результате противовоздушного боя сбиты 22 «шахеда» в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях – информируют в Воздушных Силах. Поделиться

К отражению воздушного нападения армии РФ привлекли:

зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

На Полтавщине в результате "Шахедной" атаки зафиксировали попадание в промышленный объект. В результате удара РФ пострадал один человек, однако отказался от госпитализации, сообщили в пресс-службе Полтавской ОВА.

Первый удар HIMARS по территории РФ – появились спутниковые снимки.

Недавно Украина впервые нанесла удар западными ракетами по установке РСЗО HIMARS по российской территории. Только сейчас стало известно о последствиях этой атаки.

На днях Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области.

Силы обороны атаковали цели в Белгородской области РФ.

В сети опубликован спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видны "сгоревшие пусковые установки и поврежден командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".

Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории — после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.