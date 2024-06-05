Армия РФ в ночь на 5 июня устроила очередную воздушную атаку на территорию Украины, применив для ударов 27 дронов-камикадзе.
Главные тезисы
- Украинские ПВО успешно отразили атаку РФ и сбили 22 шахеда в ходе противовоздушного боя.
- Первый удар западными ракетами HIMARS по российской территории - значимое событие в ходе конфликта.
- Соединенные Штаты Америки разрешили Украине наносить удары по России для защиты Харьковской области.
- Спутниковые снимки показали разрушения, нанесенные украинскими ударами по объектам РФ.
- РФ и Украина продолжают воздушные атаки и контратаки, усугубляя ситуацию в регионе.
Что известно о результатах работы ПВО
Как отмечается, 5 июня РФ атаковала Украину 27 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Курск (РФ — ред) и мыса Чауда — Крым.
К отражению воздушного нападения армии РФ привлекли:
зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
На Полтавщине в результате "Шахедной" атаки зафиксировали попадание в промышленный объект. В результате удара РФ пострадал один человек, однако отказался от госпитализации, сообщили в пресс-службе Полтавской ОВА.
Первый удар HIMARS по территории РФ – появились спутниковые снимки.
Недавно Украина впервые нанесла удар западными ракетами по установке РСЗО HIMARS по российской территории. Только сейчас стало известно о последствиях этой атаки.
На днях Соединенные Штаты Америки позволили Украине наносить удары по России своим оружием, хотя и по территориям вблизи Харьковской области.
Силы обороны атаковали цели в Белгородской области РФ.
В сети опубликован спутниковый снимок с места атаки. Как утверждается, на нем видны "сгоревшие пусковые установки и поврежден командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара в минувшие выходные".
Это был один из первых ударов западными ракетами для установки РСЗО HIMARS по российской территории — после того, как администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.
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