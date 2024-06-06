Воздушные силы ВСУ в ночь на 6 июня сбили 17 из 18 дронов-камикадзе Shahed, запущенных российскими войсками по Украине.

Силы ПВО озвучили подробности атаки РФ на Украину

Отмечается, что противник этой ночью запускал дроны-камикадзе по Украине из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

А баллистическими ракетами "Искандер-М" враг избивал по Днепропетровской области из района российского Таганрога.

Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил, рассказал командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Олещук. Поделиться

Генерал отметил, что в результате противовоздушного боя были сбиты 17 ударных беспилотников окупантов, которые "минусировали" на территории четырех областей, а именно:

в Николаевской,

Херсонской,

Запорожский,

Хмельницкая область.

в Военно-Морских силах ВСУ отметили, что два из этих сбитых "Шахедов" этой ночью - на счету военнослужащих ВМС.

Что известно об атаке РФ на Украину 6 июня

На Хмельнитчине в одном из населенных пунктов области из-за атаки возник пожар на инфраструктурном объекте, жертв и пострадавших нет

Также российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.

В результате атаки один из дронов попал в автобус, есть разрушение инфраструктуры и пострадавшие.

Пострадали находившиеся внутри люди — мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина.