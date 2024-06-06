Воздушные силы ВСУ в ночь на 6 июня сбили 17 из 18 дронов-камикадзе Shahed, запущенных российскими войсками по Украине.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно отразили атаку российских дронов-камикадзе, сбив 17 шахедов из 18
- Дроны-камикадзе были запущены из различных районов, включая Приморско-Ахтарск и мыс Чауда
- Одна из атак РФ привела к возгоранию инфраструктурного объекта в Хмельницкой области, но жертв и пострадавших нет
- В результате атаки на Никопольский район пострадали люди и инфраструктура, включая автобус и жилые дома
Силы ПВО озвучили подробности атаки РФ на Украину
Отмечается, что противник этой ночью запускал дроны-камикадзе по Украине из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
А баллистическими ракетами "Искандер-М" враг избивал по Днепропетровской области из района российского Таганрога.
Генерал отметил, что в результате противовоздушного боя были сбиты 17 ударных беспилотников окупантов, которые "минусировали" на территории четырех областей, а именно:
в Николаевской,
Херсонской,
Запорожский,
Хмельницкая область.
в Военно-Морских силах ВСУ отметили, что два из этих сбитых "Шахедов" этой ночью - на счету военнослужащих ВМС.
Что известно об атаке РФ на Украину 6 июня
На Хмельнитчине в одном из населенных пунктов области из-за атаки возник пожар на инфраструктурном объекте, жертв и пострадавших нет
Также российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.
В результате атаки один из дронов попал в автобус, есть разрушение инфраструктуры и пострадавшие.
Пострадали находившиеся внутри люди — мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина.
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