Ситуація на фронті — українські бійці відбили майже 120 штурмів армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 13.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. Крім того, противник здійснив 83 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог вісім разів намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку триває одне бойове зіткнення. Всього з початку доби противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.