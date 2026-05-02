Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі — Зеленський

2 травня український лідер Володимир Зеленський розкрив важливі деталі телефонної розмови з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.
Головні тези:
- Україна робить все можливе, щоб налагодити відносини зі Словаччиною.
- У найближчому майбутньому можлива зустріч Зеленського та Фіцо.
Переговори Зеленського та Фіцо — перші подробиці
Окрім того, глава держави підтвердив, що вже запросив Роберта Фіцо здійснити офіційний візит до Києва.
На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність за запрошення з боку словацького лідера приїхати до Братислави.
У центрі уваги сторін також була можливість особистої зустрічі найближчим часом.
Варто звернути увагу на те, що переговори Зеленського та Фіцо відбулися в той момент, коли європейська спільнота активно обговорює майбутній візит глави словацького уряду до Москви.
Саме там Фіцо буде приймати участь у параді 9 травня разом з російським диктатором Володимиром Путіним.
