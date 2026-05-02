Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі — Зеленський

2 травня український лідер Володимир Зеленський розкрив важливі деталі телефонної розмови з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

Переговори Зеленського та Фіцо — перші подробиці

Щойно говорив із Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави підтвердив, що вже запросив Роберта Фіцо здійснити офіційний візит до Києва.

На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність за запрошення з боку словацького лідера приїхати до Братислави.

У центрі уваги сторін також була можливість особистої зустрічі найближчим часом.

Наші команди попрацюють над графіком, — підтвердив президент України.

Варто звернути увагу на те, що переговори Зеленського та Фіцо відбулися в той момент, коли європейська спільнота активно обговорює майбутній візит глави словацького уряду до Москви.