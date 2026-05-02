Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе — Зеленский

2 мая украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл важные детали телефонного разговора с премьером Словакии Робертом Фицо.
Главные тезисы
- Украина делает все возможное, чтобы наладить отношения со Словакией.
- В ближайшем будущем возможна встреча Зеленского и Фицо.
Переговоры Зеленского и Фицо — первые подробности
Кроме того, глава государства подтвердил, что уже пригласил Роберта Фицо совершить официальный визит в Киев.
На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность за приглашение со стороны словацкого лидера приехать в Братиславу.
В центре внимания сторон также была возможность личной встречи в ближайшее время.
Следует обратить внимание на то, что переговоры Зеленского и Фицо состоялись в тот момент, когда европейское сообщество активно обсуждает предстоящий визит главы словацкого правительства в Москву.
Там Фицо будет принимать участие в параде 9 мая вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.
