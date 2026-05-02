Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе — Зеленский

Переговоры Зеленского и Фицо — первые подробности

Только что говорил с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба в этом заинтересованы. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом по вступлению. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства подтвердил, что уже пригласил Роберта Фицо совершить официальный визит в Киев.

На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность за приглашение со стороны словацкого лидера приехать в Братиславу.

В центре внимания сторон также была возможность личной встречи в ближайшее время.

Наши команды поработают над графиком, — подтвердил президент Украины.

Следует обратить внимание на то, что переговоры Зеленского и Фицо состоялись в тот момент, когда европейское сообщество активно обсуждает предстоящий визит главы словацкого правительства в Москву.