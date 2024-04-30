США несподівано розблокували розрахунки з найбільшими банками РФ. Що відбувається

30 квітня офіційно стало відомо, що Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Ощадбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики. Це буде тривати до 1 листопада 2024 року.

США тимчасово схвалили розрахунки з російськими банками

Журналісти звертають увагу на те, що у списку банків, які отримали тимчасову ліцензію, названо також банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зеніт" і банк "Санкт-Петербург".

Як зазначається в заяві Міністерства фінансів США, пов'язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, скраплення, транспортування або купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно із СПГ, деревиною, вугіллям і ураном.

Окрім того, наголошується, що ліцензія розблоковує трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Своє рішення влада США поки не пояснила.

Банки РФ знайшли спосіб обійти заборону на ввезення доларів та євро

Як вдалося дізнатися Bloomberg, деякі російські банки, ймовірно, торгують золотом в Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині, щоб обійти заборону на ввезення доларів і євро в країну.

Журналісти звернули увагу на те, що російські кредитори продовжували постачати золото в обмін на банкноти щонайменше до липня або серпня 2023 року.

Ба більше, постачання золота, схоже, розширилися до Гонконгу, на додаток до ОАЕ і Туреччини.

Що важливо розуміти, санкції на експорт банкнот були запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.