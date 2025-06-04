Стратегічний прорив. Україна спільно вироблятиме озброєння з партнерами — яке саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Стратегічний прорив. Україна спільно вироблятиме озброєння з партнерами — яке саме

Рустем Умєров
Богдана
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За результатами зустрічі 4 червня у форматі Рамштайн буде запущено нову важливу ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах Рамштайну для потреб України.

Головні тези:

  • Україна здійснює стратегічний прорив з партнерами для спільного виробництва української зброї в країнах Рамштайну.
  • Партнери зобов'язалися виробляти українську зброю за ліцензією для потреб української армії.
  • Ініціатива передбачає виробництво дронів, ракет, боєприпасів та іншого озброєння для українських військ.

Українська зброя вироблятиметься у країнах Рамштайну

Деякі з найближчих партнерів — ті, хто надає мільярдну військову допомогу — постійно звертаються до України з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Наша позиція незмінна: першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України. І партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська — допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Ця ініціатива — це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння, зазначив Умєров.

Ми сподіваємося, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.

Умєров конкретизував пропозиції країн Європи щодо спільного виробництва зброї:

  • Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні

  • Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки

  • Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина)

  • Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія–Фінляндія)

  • SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція–Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) — вже розширюють свою присутність в Україні

Настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України. Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери — зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні.

Умєров зауважив, що “разом ми не просто захищаємо свободу, ми формуємо майбутнє оборони країн вільного світу”.

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