Стратегічний прорив. Україна спільно вироблятиме озброєння з партнерами — яке саме

За результатами зустрічі 4 червня у форматі Рамштайн буде запущено нову важливу ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах Рамштайну для потреб України.
Головні тези:
- Україна здійснює стратегічний прорив з партнерами для спільного виробництва української зброї в країнах Рамштайну.
- Партнери зобов'язалися виробляти українську зброю за ліцензією для потреб української армії.
- Ініціатива передбачає виробництво дронів, ракет, боєприпасів та іншого озброєння для українських військ.
Українська зброя вироблятиметься у країнах Рамштайну
Деякі з найближчих партнерів — ті, хто надає мільярдну військову допомогу — постійно звертаються до України з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Ця ініціатива — це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння, зазначив Умєров.
Ми сподіваємося, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості.
Умєров конкретизував пропозиції країн Європи щодо спільного виробництва зброї:
Західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти Shahed в Україні
Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки
Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина)
Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія–Фінляндія)
SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція–Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) — вже розширюють свою присутність в Україні
Умєров зауважив, що “разом ми не просто захищаємо свободу, ми формуємо майбутнє оборони країн вільного світу”.
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