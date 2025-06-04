Стратегический прорыв. Украина будет совместно производить вооружение с партнерами — какое именно

По результатам встречи 4 июня в формате Рамштайн будет запущена новая важная инициатива совместного производства украинского оружия в странах Рамштайна для нужд Украины.
Главные тезисы
- Украина начинает совместное производство своего вооружения в странах Рамштайна, что является стратегическим прорывом в развитии обороны страны.
- Инициатива предполагает производство дронов, ракет, боеприпасов и другого вооружения для украинских войск.
- Участники программы готовы профинансировать производство украинского оружия и предоставить новые технологии для украинской оборонной индустрии.
Украинское оружие будет производиться в странах Рамштайна
Некоторые из ближайших партнеров, оказывающие миллиардную военную помощь, постоянно обращаются к Украине с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Эта инициатива — это стратегический прорыв. Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения, отметил Умеров.
Мы надеемся, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, предусматривающей 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности.
Умеров конкретизировал предложения стран Европы по совместному производству оружия:
Западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине
Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки.
Rheinmetall строит в Украине новые боевые машины Lynx (Германия)
Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия-Финляндия)
SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция-Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) уже расширяют свое присутствие в Украине.
Умеров отметил, что "вместе мы не просто защищаем свободу, мы формируем будущее обороны стран свободного мира".
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