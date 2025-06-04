Стратегический прорыв. Украина будет совместно производить вооружение с партнерами — какое именно

По результатам встречи 4 июня в формате Рамштайн будет запущена новая важная инициатива совместного производства украинского оружия в странах Рамштайна для нужд Украины.

Украинское оружие будет производиться в странах Рамштайна

Некоторые из ближайших партнеров, оказывающие миллиардную военную помощь, постоянно обращаются к Украине с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Наша позиция неизменна: первоочередным приоритетом потребности Сил обороны Украины. И партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинского войска, пока продолжается война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Эта инициатива — это стратегический прорыв. Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения, отметил Умеров.

Мы надеемся, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, предусматривающей 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности.

Умеров конкретизировал предложения стран Европы по совместному производству оружия:

Западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине

Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки.

Rheinmetall строит в Украине новые боевые машины Lynx (Германия)

Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия-Финляндия)

SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция-Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) уже расширяют свое присутствие в Украине.

Пора и украинским компаниям расширять свое присутствие на мировых рынках, но с производством для Украины. Это взаимовыгодная инициатива. Украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира. А наши партнеры — укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине. Поделиться

Умеров отметил, что "вместе мы не просто защищаем свободу, мы формируем будущее обороны стран свободного мира".