Швеція надає Україні новий пакет військової допомоги на майже 1 млрд дол

Швеція
Read in English
Джерело:  online.ua

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про передачу Україні 20-го пакета військової допомоги вартістю у 9,2 млрд крон (близько 982,5 млн дол).

Головні тези:

  • Швеція передає Україні новий пакет військової допомоги на суму майже 1 млрд доларів з метою збільшення військової підтримки та тиску на Росію.
  • В пакет входять гармати Archer, безпілотники, радіолокаційні системи, судна постачання та інше обладнання для підвищення обороноздатності України.
  • Зазначено, що окрім військової підтримки, Швеція також надає інвестиції в цивільну оборону та багато інших послуг через відомі оборонні інституції країни.

Україна отримає нову військову допомогу від Швеції

Про це повідомило шведське оборонне відомство.

Йонсон, анонсуючи багатокомпонентний пакет військової допомоги, заявив, що Швеція зараз збільшує військову підтримку України, щоб чинити більший тиск на Росію.

Більше систем Archer, дронів та боєприпасів будуть корисними на полі бою. Право Європи на мир і свободу необхідно захищати.

За його словами, до нового пакета військової допомоги ввійшли:

  • 18 гармат Archer та артилерійських боєприпасів, а також безпілотників дальньої дії (загальна вартість — приблизно 3,6 млрд шведських крон);

  • закупівля берегових радіолокаційних систем, суден постачання, оснащених гранатометами, водолазних камер та кранових вантажівок (загальна вартість — приблизно 2,1 млрд шведських крон).

  • закупівля боєприпасів, датчиків та систем управління і контролю для вже переданої шведської системи протиповітряної оборони Tridon, обладнання для операцій на авіабазах та датчиків для виявлення безпілотників і роботів (загальна вартість — приблизно 3,5 млрд шведських крон).

Зазначається, що у рамках протиповітряної оборони та космосу шведські збройні сили також надають обладнання та здійснюють відповідні закупівлі та транспортування.

Окрім цього, до пакета входять інвестиції в цивільну оборону, послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) та Шведський університет оборони (FHS).

Цього ж дня Йонсон заявив, що його країна виділить ще 70 млрд крон (близько 7,47 млрд дол) на військову підтримку України.

