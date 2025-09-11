Швеція надає Україні новий пакет військової допомоги на майже 1 млрд дол

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про передачу Україні 20-го пакета військової допомоги вартістю у 9,2 млрд крон (близько 982,5 млн дол).

Україна отримає нову військову допомогу від Швеції

Про це повідомило шведське оборонне відомство.

Йонсон, анонсуючи багатокомпонентний пакет військової допомоги, заявив, що Швеція зараз збільшує військову підтримку України, щоб чинити більший тиск на Росію.

Більше систем Archer, дронів та боєприпасів будуть корисними на полі бою. Право Європи на мир і свободу необхідно захищати.

🇸🇪🇺🇦Today Sweden presented UA support package 20, worth $836 million. It contains among other things, 18 new Archer systems, an extension of Sweden's long-term military aid to Ukraine with $3.6 billion yearly 2026-2027, and $900 million in yearly civil funding 2026-2028. (1/6) — Pål Jonson (@PlJonson) September 11, 2025

За його словами, до нового пакета військової допомоги ввійшли:

18 гармат Archer та артилерійських боєприпасів, а також безпілотників дальньої дії (загальна вартість — приблизно 3,6 млрд шведських крон);

закупівля берегових радіолокаційних систем, суден постачання, оснащених гранатометами, водолазних камер та кранових вантажівок (загальна вартість — приблизно 2,1 млрд шведських крон).

закупівля боєприпасів, датчиків та систем управління і контролю для вже переданої шведської системи протиповітряної оборони Tridon, обладнання для операцій на авіабазах та датчиків для виявлення безпілотників і роботів (загальна вартість — приблизно 3,5 млрд шведських крон).

Зазначається, що у рамках протиповітряної оборони та космосу шведські збройні сили також надають обладнання та здійснюють відповідні закупівлі та транспортування.

Окрім цього, до пакета входять інвестиції в цивільну оборону, послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) та Шведський університет оборони (FHS).

Цього ж дня Йонсон заявив, що його країна виділить ще 70 млрд крон (близько 7,47 млрд дол) на військову підтримку України.