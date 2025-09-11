Швеция предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на 1 млрд долл

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о передаче Украине 20-го пакета военной помощи стоимостью в 9,2 млрд крон (около 982,5 млн долл.).

Украина получит новую военную помощь от Швеции

Об этом сообщило шведское оборонное ведомство.

Йонсон, анонсируя многокомпонентный пакет военной помощи, заявил, что Швеция сейчас увеличивает военную поддержку Украины, чтобы оказывать большее давление на Россию.

Больше систем Archer, дронов и боеприпасов будут полезны на поле боя. Право Европы на мир и свободу нужно защищать.

🇸🇪🇺🇦Today Sweden presented UA support package 20, worth $836 million. It contains among other things, 18 new Archer systems, an extension of Sweden's long-term military aid to Ukraine with $3.6 billion yearly 2026-2027, and $900 million in yearly civil funding 2026-2028. (1/6) — Pål Jonson (@PlJonson) September 11, 2025

По его словам, в новый пакет военной помощи вошли:

18 орудий Archer и артиллерийских боеприпасов, а также беспилотников дальнего действия (общая стоимость примерно 3,6 млрд шведских крон);

закупка береговых радиолокационных систем, судов снабжения, оснащенных гранатометами, водолазных камер и крановых грузовиков (общая стоимость — примерно 2,1 млрд шведских крон).

закупка боеприпасов, датчиков и систем управления и контроля для уже передаваемой шведской системы противовоздушной обороны Tridon, оборудования для операций на авиабазах и датчиков для обнаружения беспилотников и роботов (общая стоимость — около 3,5 млрд шведских крон).

В рамках противовоздушной обороны и космоса шведские вооруженные силы также предоставляют оборудование и осуществляют соответствующие закупки и транспортировки.

Кроме того, в пакет входят инвестиции в гражданскую оборону, услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS).

В этот же день Йонсон заявил, что его страна выделит еще 70 млрд крон (около 7,47 млрд долл.) в военную поддержку Украины.