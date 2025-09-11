Швеция предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на 1 млрд долл
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на 1 млрд долл

Швеция
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о передаче Украине 20-го пакета военной помощи стоимостью в 9,2 млрд крон (около 982,5 млн долл.).

Главные тезисы

  • Швеция передает Украине новый пакет военной помощи стоимостью почти 1 млрд долларов с целью увеличения военной поддержки и давления на Россию.
  • В состав пакета входят пушки Archer, беспилотники, радиолокационные системы, суда поставок и другое оборудование для повышения обороноспособности Украины.
  • Швеция также предоставляет инвестиции в гражданскую оборону и другие услуги через известные оборонные институты страны, способствуя укреплению обороноспособности Украины.

Украина получит новую военную помощь от Швеции

Об этом сообщило шведское оборонное ведомство.

Йонсон, анонсируя многокомпонентный пакет военной помощи, заявил, что Швеция сейчас увеличивает военную поддержку Украины, чтобы оказывать большее давление на Россию.

Больше систем Archer, дронов и боеприпасов будут полезны на поле боя. Право Европы на мир и свободу нужно защищать.

По его словам, в новый пакет военной помощи вошли:

  • 18 орудий Archer и артиллерийских боеприпасов, а также беспилотников дальнего действия (общая стоимость примерно 3,6 млрд шведских крон);

  • закупка береговых радиолокационных систем, судов снабжения, оснащенных гранатометами, водолазных камер и крановых грузовиков (общая стоимость — примерно 2,1 млрд шведских крон).

  • закупка боеприпасов, датчиков и систем управления и контроля для уже передаваемой шведской системы противовоздушной обороны Tridon, оборудования для операций на авиабазах и датчиков для обнаружения беспилотников и роботов (общая стоимость — около 3,5 млрд шведских крон).

В рамках противовоздушной обороны и космоса шведские вооруженные силы также предоставляют оборудование и осуществляют соответствующие закупки и транспортировки.

Кроме того, в пакет входят инвестиции в гражданскую оборону, услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS).

В этот же день Йонсон заявил, что его страна выделит еще 70 млрд крон (около 7,47 млрд долл.) в военную поддержку Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военная помощь Украине. Швеция предоставляет более 150 млн долл
Швеция
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция, Норвегия и Дания анонсировали масштабную военную помощь для Украины
Украина получит масштабную военную помощь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Противодействие угрозе РФ на Балтике. Швеция строит свою первую беспилотную мини-субмарину
беспилотник

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?