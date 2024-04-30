Протягом останнього року країна-агресорка РФ навчилась виробляти нове озброєння так швидко, як не робила цього ніколи раніше. З таким попередженням виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Росія активно нарощує виробництво зброї
Як зазначає шеф американської дипломатії, відповідь на це запитання дуже проста.
Річ у тім, що країна-агресорка РФ отримує значні обсяги виробництва верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю.
Китай дає можливість РФ продовжувати війну проти України
Згідно з даними держсекретаря США, 70% верстатів і 90% мікроелектроніки надходять до Росії з саме з КНР.
Окрім того, що важливо розуміти, саме потужна та регулярна підтримка з боку офіційного Пекіна дає можливість країні-агресорці відновити оборонно-промислову базу, яка, "як глибоко стурбовані країни Європи, буде налаштована проти них після того, як з Україною покінчать".
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