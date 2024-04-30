Швидше, ніж будь-коли. США розкрили масштаби виробництва зброї у Росії
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Світ
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Швидше, ніж будь-коли. США розкрили масштаби виробництва зброї у Росії

Держдеп США
зброя

Протягом останнього року країна-агресорка РФ навчилась виробляти нове озброєння так швидко, як не робила цього ніколи раніше. З таким попередженням виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Росія активно нарощує виробництво зброї

Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік щодо виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, ви побачите, що вона виробляла їх швидше, ніж будь-коли в сучасній історії, в тому числі під час холодної війни, як Радянський Союз. Як їй вдалося це зробити?

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

Як зазначає шеф американської дипломатії, відповідь на це запитання дуже проста.

Річ у тім, що країна-агресорка РФ отримує значні обсяги виробництва верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю.

Китай дає можливість РФ продовжувати війну проти України

Згідно з даними держсекретаря США, 70% верстатів і 90% мікроелектроніки надходять до Росії з саме з КНР.

Тепер це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди їх йде так багато… Це дає змогу Росії продовжувати агресію проти України, отже, вона продовжує війну, якій, як каже Китай, він хотів би покласти край, — пояснив Ентоні Блінкен.

Окрім того, що важливо розуміти, саме потужна та регулярна підтримка з боку офіційного Пекіна дає можливість країні-агресорці відновити оборонно-промислову базу, яка, "як глибоко стурбовані країни Європи, буде налаштована проти них після того, як з Україною покінчать".

Справедливо буде сказати, що Китай безпосередньо не постачав Росії зброю, ракети та боєприпаси, як це зробили Іран та КНДР, — додав американський дипломат.

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