Трамп не став лавреатом Нобелівської премії миру — яка реакція Білого дому
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп не став лавреатом Нобелівської премії миру — яка реакція Білого дому

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

Після оголошення лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року — венесуельської лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо — у Білому домі заявили, що Нобелівський комітет "поставив політику вище за мир".

Головні тези:

  • Представники Білого дому образилися на Нобелівський комітет за рішенням не присудити премію миру президенту Трампу.
  • Нобелівський комітет зауважив, що для нього важливіша політика, ніж дії на користь миру, обираючи лавреатом Марію Коріну Мачадо, лідерку опозиції у Венесуелі.
  • Дональд Трамп дотримується позиції про укладання мирних угод та припинення війн, і твердить, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

У Білому домі образилися на Нобелівський комітет

Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг у соцмережі Х.

Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика вище за мир.

10 жовтня о 12:00 за київським часом в Осло, столиці Норвегії, було оголошено лавреатку Нобелівської премії миру 2025 року. Нагороду отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріні Мачадо.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на премію миру, оскільки з початку свого нового терміну в Білому домі зміг припинити декілька воєн.

У відповідь на питання, чому премію не отримав Трамп, представник комітету заявив, що організація "ґрунтує свої рішення лише на роботах Альфреда Нобеля", а не на публічних кампаніях.

Марія Мачадо

Марія Коріна Мачадо — лідерка опозиції Венесуели. Їй заборонили брати участь у президентських виборах минулого року, які міжнародна спільнота назвала непрозорими та несправедливими.

Напередодні голосування Мачадо організувала масові мітинги в Каракасі на підтримку кандидата Едмундо Гонсалеса.

Її активність викликала занепокоєння режиму Ніколаса Мадуро, адже Мачадо вдалося об’єднати опозицію та мобілізувати тисячі венесуельців на акції протесту й до виборчих дільниць.

