Трамп не став лавреатом Нобелівської премії миру — яка реакція Білого дому

Після оголошення лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року — венесуельської лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо — у Білому домі заявили, що Нобелівський комітет "поставив політику вище за мир".
Головні тези:
- Представники Білого дому образилися на Нобелівський комітет за рішенням не присудити премію миру президенту Трампу.
- Нобелівський комітет зауважив, що для нього важливіша політика, ніж дії на користь миру, обираючи лавреатом Марію Коріну Мачадо, лідерку опозиції у Венесуелі.
- Дональд Трамп дотримується позиції про укладання мирних угод та припинення війн, і твердить, що заслуговує на Нобелівську премію миру.
У Білому домі образилися на Нобелівський комітет
Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг у соцмережі Х.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
10 жовтня о 12:00 за київським часом в Осло, столиці Норвегії, було оголошено лавреатку Нобелівської премії миру 2025 року. Нагороду отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріні Мачадо.
Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на премію миру, оскільки з початку свого нового терміну в Білому домі зміг припинити декілька воєн.
У відповідь на питання, чому премію не отримав Трамп, представник комітету заявив, що організація "ґрунтує свої рішення лише на роботах Альфреда Нобеля", а не на публічних кампаніях.
Марія Коріна Мачадо — лідерка опозиції Венесуели. Їй заборонили брати участь у президентських виборах минулого року, які міжнародна спільнота назвала непрозорими та несправедливими.
Напередодні голосування Мачадо організувала масові мітинги в Каракасі на підтримку кандидата Едмундо Гонсалеса.
Її активність викликала занепокоєння режиму Ніколаса Мадуро, адже Мачадо вдалося об’єднати опозицію та мобілізувати тисячі венесуельців на акції протесту й до виборчих дільниць.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-