Трамп не став лавреатом Нобелівської премії миру — яка реакція Білого дому

Після оголошення лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року — венесуельської лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо — у Білому домі заявили, що Нобелівський комітет "поставив політику вище за мир".

У Білому домі образилися на Нобелівський комітет

Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг у соцмережі Х.

Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика вище за мир. Поширити

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

10 жовтня о 12:00 за київським часом в Осло, столиці Норвегії, було оголошено лавреатку Нобелівської премії миру 2025 року. Нагороду отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріні Мачадо.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на премію миру, оскільки з початку свого нового терміну в Білому домі зміг припинити декілька воєн.

У відповідь на питання, чому премію не отримав Трамп, представник комітету заявив, що організація "ґрунтує свої рішення лише на роботах Альфреда Нобеля", а не на публічних кампаніях.

Марія Мачадо

Марія Коріна Мачадо — лідерка опозиції Венесуели. Їй заборонили брати участь у президентських виборах минулого року, які міжнародна спільнота назвала непрозорими та несправедливими.

Напередодні голосування Мачадо організувала масові мітинги в Каракасі на підтримку кандидата Едмундо Гонсалеса.

Її активність викликала занепокоєння режиму Ніколаса Мадуро, адже Мачадо вдалося об’єднати опозицію та мобілізувати тисячі венесуельців на акції протесту й до виборчих дільниць.