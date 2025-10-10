Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира — какая реакция Белого дома

После оглашения лауреатки Нобелевской премии мира 2025 года — венесуэльского лидера оппозиции Марии Корины Мачадо — в Белом доме заявили, что Нобелевский комитет "поставил политику выше мира".
Главные тезисы
- Белый дом выразил обиду по поводу решения Нобелевского комитета о невручении премии мира президенту Трампу.
- Нобелевский комитет подчеркнул важность политики перед действиями в пользу мира, выбрав лауреатом лидера оппозиции Марию Корину Мачадо.
В Белом доме обиделись на Нобелевский комитет
Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети Х.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
10 октября в 12:00 по киевскому времени в Осло, столице Норвегии, была объявлена лауреатка Нобелевской премии мира 2025 года. Награду получила лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини Мачадо.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме смог прекратить несколько войн.
В ответ на вопрос, почему премию не получил Трамп, представитель комитета заявил, что организация "основывает свои решения только на работах Альфреда Нобеля", а не на публичных кампаниях.
Мария Корина Мачадо — лидер оппозиции Венесуэлы. Ей запретили участвовать в президентских выборах в прошлом году, которые международное сообщество назвало непрозрачными и несправедливыми.
В преддверии голосования Мачадо организовала массовые митинги в Каракасе в поддержку кандидата Эдмунда Гонсалеса.
Ее активность вызвала обеспокоенность режима Николаса Мадуро, ведь Мачадо удалось объединить оппозицию и мобилизовать тысячи венесуэльцев на акции протеста и на избирательные участки.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-