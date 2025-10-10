Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира — какая реакция Белого дома

После оглашения лауреатки Нобелевской премии мира 2025 года — венесуэльского лидера оппозиции Марии Корины Мачадо — в Белом доме заявили, что Нобелевский комитет "поставил политику выше мира".

В Белом доме обиделись на Нобелевский комитет

Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети Х.

Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизнь. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, мог бы сдвинуть горы силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что для него политика выше мира. Поделиться

10 октября в 12:00 по киевскому времени в Осло, столице Норвегии, была объявлена лауреатка Нобелевской премии мира 2025 года. Награду получила лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини Мачадо.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме смог прекратить несколько войн.

В ответ на вопрос, почему премию не получил Трамп, представитель комитета заявил, что организация "основывает свои решения только на работах Альфреда Нобеля", а не на публичных кампаниях.

Мария Мачадо

Мария Корина Мачадо — лидер оппозиции Венесуэлы. Ей запретили участвовать в президентских выборах в прошлом году, которые международное сообщество назвало непрозрачными и несправедливыми.

В преддверии голосования Мачадо организовала массовые митинги в Каракасе в поддержку кандидата Эдмунда Гонсалеса.

Ее активность вызвала обеспокоенность режима Николаса Мадуро, ведь Мачадо удалось объединить оппозицию и мобилизовать тысячи венесуэльцев на акции протеста и на избирательные участки.