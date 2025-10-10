Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира — какая реакция Белого дома
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира — какая реакция Белого дома

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

После оглашения лауреатки Нобелевской премии мира 2025 года — венесуэльского лидера оппозиции Марии Корины Мачадо — в Белом доме заявили, что Нобелевский комитет "поставил политику выше мира".

Главные тезисы

  • Белый дом выразил обиду по поводу решения Нобелевского комитета о невручении премии мира президенту Трампу.
  • Нобелевский комитет подчеркнул важность политики перед действиями в пользу мира, выбрав лауреатом лидера оппозиции Марию Корину Мачадо.

В Белом доме обиделись на Нобелевский комитет

Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети Х.

Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизнь. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, мог бы сдвинуть горы силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что для него политика выше мира.

10 октября в 12:00 по киевскому времени в Осло, столице Норвегии, была объявлена лауреатка Нобелевской премии мира 2025 года. Награду получила лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини Мачадо.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме смог прекратить несколько войн.

В ответ на вопрос, почему премию не получил Трамп, представитель комитета заявил, что организация "основывает свои решения только на работах Альфреда Нобеля", а не на публичных кампаниях.

Мария Мачадо

Мария Корина Мачадо — лидер оппозиции Венесуэлы. Ей запретили участвовать в президентских выборах в прошлом году, которые международное сообщество назвало непрозрачными и несправедливыми.

В преддверии голосования Мачадо организовала массовые митинги в Каракасе в поддержку кандидата Эдмунда Гонсалеса.

Ее активность вызвала обеспокоенность режима Николаса Мадуро, ведь Мачадо удалось объединить оппозицию и мобилизовать тысячи венесуэльцев на акции протеста и на избирательные участки.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Нобелевская премия 2025 года в области физиологии и медицины — известны победители
Нобелевка
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Трое учёных стали лауреатами Нобелевки-2025 по химии за разработку металлоорганических каркасов
Нобелевка-2025
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Венгерский писатель Ласло Красногоркаи стал лауреатом Нобелевской премии-2025 по литературе
письменник

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?