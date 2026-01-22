Трамп оцінив зустріч із Зеленським у Давосі

Президент США Дональд Трамп схарактеризував як "хорошу" сьогоднішню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Трамп назвав зустріч із Зеленським “дуже хорошою”

Про це Трамп заявив журналістам після спілкування з українським лідером.

Зустріч була дуже хорошою. Дональд Трамп Президент США

Він додав, що війна має закінчитися, та вказав на те, що гине багато людей.

Я думаю, зустріч із Президентом Зеленським була хорошою. Це — процес, що триває, — заявив Трамп з приводу перспектив мирного врегулювання.

Він вказав на те, що американська сторона проведе зустріч з росіянами.

Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра. Поширити

Він додав також, що збирається зустрітися з Путіним.