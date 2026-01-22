Трамп оцінив зустріч із Зеленським у Давосі
Трамп оцінив зустріч із Зеленським у Давосі

Трамп
Джерело:  Укрінформ

Президент США Дональд Трамп схарактеризував як "хорошу" сьогоднішню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

  • Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі як дуже хорошу.
  • Трамп висловив підтримку мирному врегулюванню війни в Україні.
  • Американська сторона планує провести зустріч з росіянами з метою досягнення мирного врегулювання.

Трамп назвав зустріч із Зеленським “дуже хорошою”

Про це Трамп заявив журналістам після спілкування з українським лідером.

Зустріч була дуже хорошою.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він додав, що війна має закінчитися, та вказав на те, що гине багато людей.

Я думаю, зустріч із Президентом Зеленським була хорошою. Це — процес, що триває, — заявив Трамп з приводу перспектив мирного врегулювання.

Він вказав на те, що американська сторона проведе зустріч з росіянами.

Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра.

Він додав також, що збирається зустрітися з Путіним.

