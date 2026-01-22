Трамп оцінив зустріч із Зеленським у Давосі

Президент США Дональд Трамп схарактеризував як "хорошу" сьогоднішню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі як дуже хорошу.
- Трамп висловив підтримку мирному врегулюванню війни в Україні.
- Американська сторона планує провести зустріч з росіянами з метою досягнення мирного врегулювання.
Трамп назвав зустріч із Зеленським “дуже хорошою”
Про це Трамп заявив журналістам після спілкування з українським лідером.
Він додав, що війна має закінчитися, та вказав на те, що гине багато людей.
Я думаю, зустріч із Президентом Зеленським була хорошою. Це — процес, що триває, — заявив Трамп з приводу перспектив мирного врегулювання.
Він вказав на те, що американська сторона проведе зустріч з росіянами.
Він додав також, що збирається зустрітися з Путіним.
