Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "хорошую" сегодняшнюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе как “очень хорошую”.
  • Трамп выразил поддержку мирному урегулированию войны на Украине и нацелился на встречу с российскими представителями для достижения этой цели.

Трамп назвал встречу с Зеленским "очень хорошей"

Об этом Трамп заявил журналистам после общения с украинским лидером.

Встреча была очень хорошая.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он добавил, что война должна закончиться, и указал на то, что гибнут многие.

Я думаю, встреча с Президентом Зеленским была хорошей. Это — продолжающийся процесс, — заявил Трамп по поводу перспектив мирного урегулирования.

Он отметил, что американская сторона проведет встречу с россиянами.

Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра.

Он добавил также, что намерен встретиться с Путиным.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Свободная торговля без тарифов". Виткофф заявил о новом предложении Трампа Украине
Виткофф
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп создал "Совет мира" без главных европейских партнеров — что известно
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?