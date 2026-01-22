Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "хорошую" сегодняшнюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп назвал встречу с Зеленским "очень хорошей"

Об этом Трамп заявил журналистам после общения с украинским лидером.

Встреча была очень хорошая. Дональд Трамп Президент США

Он добавил, что война должна закончиться, и указал на то, что гибнут многие.

Я думаю, встреча с Президентом Зеленским была хорошей. Это — продолжающийся процесс, — заявил Трамп по поводу перспектив мирного урегулирования.

Он отметил, что американская сторона проведет встречу с россиянами.

Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра. Поделиться

Он добавил также, что намерен встретиться с Путиным.