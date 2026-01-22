Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "хорошую" сегодняшнюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Трамп назвал встречу с Зеленским "очень хорошей"
Об этом Трамп заявил журналистам после общения с украинским лидером.
Он добавил, что война должна закончиться, и указал на то, что гибнут многие.
Я думаю, встреча с Президентом Зеленским была хорошей. Это — продолжающийся процесс, — заявил Трамп по поводу перспектив мирного урегулирования.
Он отметил, что американская сторона проведет встречу с россиянами.
Он добавил также, что намерен встретиться с Путиным.
