Трамп переклав надання гарантій безпеки Україні зі США на Європу — що відомо
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Політика
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Трамп переклав надання гарантій безпеки Україні зі США на Європу — що відомо

Трамп
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Джерело:  Голос Америки

США не надаватимуть Україні гарантій безпеки. Це має робити Європа, оскільки це в її інтересах. Про це заявив американський президент Дональд Трамп на засіданні Кабінету міністрів США.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що безпека України має бути гарантована Європою, а не США, через інтереси останньої.
  • США продовжать бути партнерами Києва через стратегічне значення українських рідкісноземельних металів.
  • Трамп намагається повернути витрачені кошти та отримати більше за співпрацю з Україною, сподіваючись на мирну угоду.

Трамп не хоче надавати Україні гарантій безпеки

Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід, — сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що Сполучені Штати Америки докладуть зусиль для того, щоб "усе пройшло як треба".

Трамп зазначив, що США продовжать бути партнерами Києва, оскільки Україна має багато рідкісноземельних металів, які є важливими для Америки.

Ця угода принесе нам велике багатство, і ми сподіваємося, що можемо все врегулювати. Я роблю це з двох причин — щоб припинити загибель (людей на війні в Україні, — ред.) і я не хочу витрачати більше грошей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп заявив, що США мають намір повернути всі витрачені кошти та отримати ще більше. Він зауважив, що саме для цього вони хочуть співпрацювати з Україною.

Ми своє повернемо, (український президент Володимир, — ред.) Зеленський приїде, це хороша угода для України теж. Вони таким чином теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре.

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