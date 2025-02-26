Трамп переклав надання гарантій безпеки Україні зі США на Європу — що відомо

США не надаватимуть Україні гарантій безпеки. Це має робити Європа, оскільки це в її інтересах. Про це заявив американський президент Дональд Трамп на засіданні Кабінету міністрів США.
Головні тези:
- Трамп вважає, що безпека України має бути гарантована Європою, а не США, через інтереси останньої.
- США продовжать бути партнерами Києва через стратегічне значення українських рідкісноземельних металів.
- Трамп намагається повернути витрачені кошти та отримати більше за співпрацю з Україною, сподіваючись на мирну угоду.
Трамп не хоче надавати Україні гарантій безпеки
Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід, — сказав Трамп.
Водночас він зазначив, що Сполучені Штати Америки докладуть зусиль для того, щоб "усе пройшло як треба".
Трамп зазначив, що США продовжать бути партнерами Києва, оскільки Україна має багато рідкісноземельних металів, які є важливими для Америки.
Трамп заявив, що США мають намір повернути всі витрачені кошти та отримати ще більше. Він зауважив, що саме для цього вони хочуть співпрацювати з Україною.
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