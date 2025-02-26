Трамп перекинул предоставление гарантий безопасности Украине со США на Европу — что известно

США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности. Это должна делать Европа, потому что это в ее интересах. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на заседании Кабинета Министров США.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине должно осуществляться Европой, а не США из-за собственных интересов.
- США продолжат быть партнерами Украины из-за стратегического значения украинских редкоземельных металлов, но не будут предоставлять гарантии безопасности.
- Трамп пытается вернуть израсходованные средства и укрепить сотрудничество с Украиной, надеясь на мирное соглашение.
Трамп не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности
Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед, — сказал Трамп.
В то же время он отметил, что Соединенные Штаты Америки приложат усилия для того, чтобы "все прошло как следует".
Трамп отметил, что США продолжат быть партнерами Киева, поскольку Украина имеет много редкоземельных металлов, которые важны для Америки.
Трамп заявил, что США намерены вернуть все израсходованные средства и получить еще больше. Он отметил, что именно для этого они хотят сотрудничать с Украиной.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-