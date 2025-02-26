Трамп перекинул предоставление гарантий безопасности Украине со США на Европу — что известно

США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности. Это должна делать Европа, потому что это в ее интересах. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на заседании Кабинета Министров США.

Трамп не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности

Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед, — сказал Трамп.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты Америки приложат усилия для того, чтобы "все прошло как следует".

Трамп отметил, что США продолжат быть партнерами Киева, поскольку Украина имеет много редкоземельных металлов, которые важны для Америки.

Это соглашение принесет нам большое богатство, и мы надеемся, что все можем урегулировать. Я делаю это по двум причинам — чтобы прекратить гибель (людей на войне в Украине, — ред.) и я не хочу тратить больше денег. Дональд Трамп Президент США

Трамп заявил, что США намерены вернуть все израсходованные средства и получить еще больше. Он отметил, что именно для этого они хотят сотрудничать с Украиной.