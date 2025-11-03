Трамп відкинув ідею надання Україні ракет Tomahawk — поки що
Трамп відкинув ідею надання Україні ракет Tomahawk — поки що

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не розглядає передачу крилатих ракет Tomahawk Україні.

  • Дональд Трамп відмовив Україні у передачі ракет Tomahawk, наголошуючи, що поки що не розглядає цю можливість.
  • Президент США висловив свою позицію щодо війни в Україні, натякаючи на необхідність продовження конфлікту для залагодження ситуації.
  • Лідер США зазначив, що вважає урегулювання ситуації в Україні можливим і легшим порівняно з іншими конфліктами.

Під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, журналісти запитали Трампа, чи збирається і чи розглядає він можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Відповідь глави Білого дому була короткою.

Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але наразі — ні.

Також Трампа запитали, що стало б останньою краплею, яка доведе, що глава Кремля Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України. У відповідь він натякнув, що сторонам потрібно ще повоювати, щоб "конфлікт" вигорів.

Немає ніякої "останньої краплі". Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою.

Він також зазначив, що для Путіна це важка війна, додавши, що РФ втратила багато солдатів, і не виключено, що йдеться про мільйон осіб.

Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця.

Лідер США вкотре згадав, що врегулював уже вісім війн і, вважав, що ситуацію в Україні вдасться залагодити легше, ніж деякі з тих, які США вже вирішили.

