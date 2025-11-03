Трамп відкинув ідею надання Україні ракет Tomahawk — поки що

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не розглядає передачу крилатих ракет Tomahawk Україні.
Головні тези:
- Дональд Трамп відмовив Україні у передачі ракет Tomahawk, наголошуючи, що поки що не розглядає цю можливість.
- Президент США висловив свою позицію щодо війни в Україні, натякаючи на необхідність продовження конфлікту для залагодження ситуації.
- Лідер США зазначив, що вважає урегулювання ситуації в Україні можливим і легшим порівняно з іншими конфліктами.
Трамп висловився щодо надання Україні ракет Tomahawk
Під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, журналісти запитали Трампа, чи збирається і чи розглядає він можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Відповідь глави Білого дому була короткою.
Також Трампа запитали, що стало б останньою краплею, яка доведе, що глава Кремля Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України. У відповідь він натякнув, що сторонам потрібно ще повоювати, щоб "конфлікт" вигорів.
Він також зазначив, що для Путіна це важка війна, додавши, що РФ втратила багато солдатів, і не виключено, що йдеться про мільйон осіб.
Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця.
Лідер США вкотре згадав, що врегулював уже вісім війн і, вважав, що ситуацію в Україні вдасться залагодити легше, ніж деякі з тих, які США вже вирішили.
