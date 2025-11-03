Трамп отверг идею предоставления Украине ракет Tomahawk — пока что

Трамп высказался о предоставлении Украине ракет Tomahawk

Во время общения с прессой на борту самолета Air Force One журналисты спросили Трампа, собирается ли и рассматривает ли он возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Ответ главы Белого дома был кратким.

Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока нет. Дональд Трамп Президент США

Также Трампа спросили, что стало бы последней каплей, которая докажет, что глава Кремля Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины. В ответ он намекнул, что сторонам нужно еще повоевать, чтобы "конфликт" выгорел.

Нет никакой "последней капли". Иногда нужно разрешить конфликт выгореть. Они воюют и воюют между собой. Поделиться

Он также отметил, что для Путина это тяжелая война, добавив, что РФ потеряла много солдат, и не исключено, что речь идет о миллионе человек.

Он потерял многих солдат, возможно, миллион. Это очень многое. И для Украины это тяжело. Для обеих сторон. Иногда нужно просто разрешить, чтобы все дошло до конца.

Лидер США в очередной раз вспомнил, что урегулировал уже восемь войн и считал, что ситуацию в Украине удастся уладить легче, чем некоторые из тех, которые США уже разрешили.