Трамп отверг идею предоставления Украине ракет Tomahawk — пока что

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине.
Главные тезисы
- Дональд Трамп отказал Украине в передаче ракет Tomahawk, заявив, что пока не рассматривает эту возможность.
- Президент США намекнул на необходимость продолжения конфликта на востоке Украины для улаживания ситуации.
- Трамп подчеркнул, что решение урегулирования ситуации в Украине может быть более легким по сравнению с другими конфликтами и высказал свою позицию на этот счет.
Трамп высказался о предоставлении Украине ракет Tomahawk
Во время общения с прессой на борту самолета Air Force One журналисты спросили Трампа, собирается ли и рассматривает ли он возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Ответ главы Белого дома был кратким.
Также Трампа спросили, что стало бы последней каплей, которая докажет, что глава Кремля Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины. В ответ он намекнул, что сторонам нужно еще повоевать, чтобы "конфликт" выгорел.
Он также отметил, что для Путина это тяжелая война, добавив, что РФ потеряла много солдат, и не исключено, что речь идет о миллионе человек.
Он потерял многих солдат, возможно, миллион. Это очень многое. И для Украины это тяжело. Для обеих сторон. Иногда нужно просто разрешить, чтобы все дошло до конца.
Лидер США в очередной раз вспомнил, что урегулировал уже восемь войн и считал, что ситуацию в Украине удастся уладить легче, чем некоторые из тех, которые США уже разрешили.
