Трамп отверг идею предоставления Украине ракет Tomahawk — пока что
Трамп отверг идею предоставления Украине ракет Tomahawk — пока что

Трамп
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп отказал Украине в передаче ракет Tomahawk, заявив, что пока не рассматривает эту возможность.
  • Президент США намекнул на необходимость продолжения конфликта на востоке Украины для улаживания ситуации.
  • Трамп подчеркнул, что решение урегулирования ситуации в Украине может быть более легким по сравнению с другими конфликтами и высказал свою позицию на этот счет.

Трамп высказался о предоставлении Украине ракет Tomahawk

Во время общения с прессой на борту самолета Air Force One журналисты спросили Трампа, собирается ли и рассматривает ли он возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Ответ главы Белого дома был кратким.

Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока нет.

Также Трампа спросили, что стало бы последней каплей, которая докажет, что глава Кремля Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины. В ответ он намекнул, что сторонам нужно еще повоевать, чтобы "конфликт" выгорел.

Нет никакой "последней капли". Иногда нужно разрешить конфликт выгореть. Они воюют и воюют между собой.

Он также отметил, что для Путина это тяжелая война, добавив, что РФ потеряла много солдат, и не исключено, что речь идет о миллионе человек.

Он потерял многих солдат, возможно, миллион. Это очень многое. И для Украины это тяжело. Для обеих сторон. Иногда нужно просто разрешить, чтобы все дошло до конца.

Лидер США в очередной раз вспомнил, что урегулировал уже восемь войн и считал, что ситуацию в Украине удастся уладить легче, чем некоторые из тех, которые США уже разрешили.

