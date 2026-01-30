Трамп визнав дії уряду Куби загрозою національній безпеці США

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні через Кубу та погрожує запровадити тарифи для країн, що постачають нафту кубинському комуністичному режиму.
Головні тези:
- Президент Трамп оголосив надзвичайний стан у США через політику та дії уряду Куби, що становлять загрозу національній безпеці та зовнішній політиці країни.
- Головними заходами реакції адміністрації Трампа стало запровадження тарифів для країн, які постачають нафту на Кубу, та посилення тиску на кубинський уряд.
- Кубинська влада звинувачується у співпраці зі шпигунськими об'єктами іноземних країн, таких як Росія та Китай, а також у підтримці терористичних угруповань.
Трамп погрожує Кубі: що відомо
У ньому зазначено, що Трамп підписав відповідний виконавчий указ, згідно з яким політика та дії кубинського уряду становлять загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.
Як заявили в Білому домі, цей крок знаменує собою значне посилення тиску США на кубинський уряд, спрямоване на захист американської національної безпеки та зовнішньополітичних інтересів.
У повідомленні йдеться, що кубинська влада "співпрацює із численними ворожими країнами", розміщуючи на своїй території їх військові і розвідувальні об'єкти.
Наприклад, на Кубі розташований найбільший російський іноземний центр радіоелектронної розвідки, яка займається крадіжками конфіденційної інформації, що становить національну безпеку, із США.
До того, стверджують в адміністрації Трампа, Куба продовжує поглиблювати співпрацю з Китаєм у сфері розвідки та оборони та "вітає такі транснаціональні терористичні угруповання, як "Хезболла" та "Хамас"".
США також звинуватив кубинський режим у переслідуванні та катуванні політичних опонентів, тиску на свободу слова та преси, помсті родинам політичних в'язнів.
Сполучені Штати мають нульову толерантність до грабіжницьких дій комуністичного кубинського режиму.
У Трампа додали, що адміністрація намагатиметься притягнути кубинський режим до відповідальності, водночас підтримуючи прагнення кубинського народу до вільного та демократичного суспільства. Виконавчий указ має набути чинності у п'ятницю, 30 січня.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-