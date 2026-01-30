Трамп визнав дії уряду Куби загрозою національній безпеці США
Трамп визнав дії уряду Куби загрозою національній безпеці США

The White House
Трамп
Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні через Кубу та погрожує запровадити тарифи для країн, що постачають нафту кубинському комуністичному режиму.

Головні тези:

  • Президент Трамп оголосив надзвичайний стан у США через політику та дії уряду Куби, що становлять загрозу національній безпеці та зовнішній політиці країни.
  • Головними заходами реакції адміністрації Трампа стало запровадження тарифів для країн, які постачають нафту на Кубу, та посилення тиску на кубинський уряд.
  • Кубинська влада звинувачується у співпраці зі шпигунськими об'єктами іноземних країн, таких як Росія та Китай, а також у підтримці терористичних угруповань.

Трамп погрожує Кубі: що відомо

У ньому зазначено, що Трамп підписав відповідний виконавчий указ, згідно з яким політика та дії кубинського уряду становлять загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Щоб усунути її, він наказав створити тарифний механізм, який дозволить США запроваджувати додаткові мита на імпорт з іноземних країн, які "прямо чи опосередковано продають або іншим чином постачають будь-яку нафту на Кубу".

Як заявили в Білому домі, цей крок знаменує собою значне посилення тиску США на кубинський уряд, спрямоване на захист американської національної безпеки та зовнішньополітичних інтересів.

У повідомленні йдеться, що кубинська влада "співпрацює із численними ворожими країнами", розміщуючи на своїй території їх військові і розвідувальні об'єкти.

Наприклад, на Кубі розташований найбільший російський іноземний центр радіоелектронної розвідки, яка займається крадіжками конфіденційної інформації, що становить національну безпеку, із США.

Також там заявили, що на Кубі розташований найбільший російський закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки, який "намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку США".

До того, стверджують в адміністрації Трампа, Куба продовжує поглиблювати співпрацю з Китаєм у сфері розвідки та оборони та "вітає такі транснаціональні терористичні угруповання, як "Хезболла" та "Хамас"".

США також звинуватив кубинський режим у переслідуванні та катуванні політичних опонентів, тиску на свободу слова та преси, помсті родинам політичних в'язнів.

Сполучені Штати мають нульову толерантність до грабіжницьких дій комуністичного кубинського режиму.

У Трампа додали, що адміністрація намагатиметься притягнути кубинський режим до відповідальності, водночас підтримуючи прагнення кубинського народу до вільного та демократичного суспільства. Виконавчий указ має набути чинності у п'ятницю, 30 січня.

