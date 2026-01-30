Трамп признал действия правительства Кубы угрозой национальной безопасности США
The White House
Трамп
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за Кубы и угрожает ввести тарифы для стран, поставляющих нефть кубинскому коммунистическому режиму.

Главные тезисы

  • Президент Трамп объявил чрезвычайное положение из-за действий правительства Кубы, которые угрожают национальной безопасности США.
  • Одними из мер реакции администрации Трампа стали введение тарифов для стран, поставляющих нефть на Кубу, и усиление давления на кубинское правительство.

Трамп угрожает Кубе: что известно

В нем отмечено, что Трамп подписал соответствующий исполнительный указ, согласно которому политика и действия кубинского правительства представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Чтобы устранить ее, он приказал создать тарифный механизм, который позволит США вводить дополнительные пошлины на импорт из иностранных стран, "прямо или косвенно продающих или иным образом поставляющих любую нефть на Кубу".

Как заявили в Белом доме, этот шаг знаменует собой значительное усиление давления США на кубинское правительство, направленное на защиту американской национальной безопасности и внешнеполитических интересов.

В сообщении говорится, что кубинские власти "сотрудничают с многочисленными враждебными странами", размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты.

Например, на Кубе расположен крупнейший российский иностранный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся воровством конфиденциальной информации, составляющей национальную безопасность, из США.

К тому же, утверждают в администрации Трампа, Куба продолжает углублять сотрудничество с Китаем в сфере разведки и обороны и "приветствует такие транснациональные террористические группировки, как "Хезболла" и "Хамас"".

США также обвинил кубинский режим в преследовании и пытках политических оппонентов, давлении на свободу слова и печати, мести семьям политических заключенных.

Соединенные Штаты имеют нулевую толерантность к грабительским действиям коммунистического кубинского режима.

В Трампа добавили, что администрация постарается привлечь кубинский режим к ответственности, одновременно поддерживая стремление кубинского народа к свободному и демократическому обществу. Исполнительный указ должен вступить в силу в пятницу, 30 января.

