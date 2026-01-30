Трамп признал действия правительства Кубы угрозой национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за Кубы и угрожает ввести тарифы для стран, поставляющих нефть кубинскому коммунистическому режиму.
Главные тезисы
- Президент Трамп объявил чрезвычайное положение из-за действий правительства Кубы, которые угрожают национальной безопасности США.
- Одними из мер реакции администрации Трампа стали введение тарифов для стран, поставляющих нефть на Кубу, и усиление давления на кубинское правительство.
Трамп угрожает Кубе: что известно
В нем отмечено, что Трамп подписал соответствующий исполнительный указ, согласно которому политика и действия кубинского правительства представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
Как заявили в Белом доме, этот шаг знаменует собой значительное усиление давления США на кубинское правительство, направленное на защиту американской национальной безопасности и внешнеполитических интересов.
В сообщении говорится, что кубинские власти "сотрудничают с многочисленными враждебными странами", размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты.
Например, на Кубе расположен крупнейший российский иностранный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся воровством конфиденциальной информации, составляющей национальную безопасность, из США.
К тому же, утверждают в администрации Трампа, Куба продолжает углублять сотрудничество с Китаем в сфере разведки и обороны и "приветствует такие транснациональные террористические группировки, как "Хезболла" и "Хамас"".
США также обвинил кубинский режим в преследовании и пытках политических оппонентов, давлении на свободу слова и печати, мести семьям политических заключенных.
Соединенные Штаты имеют нулевую толерантность к грабительским действиям коммунистического кубинского режима.
В Трампа добавили, что администрация постарается привлечь кубинский режим к ответственности, одновременно поддерживая стремление кубинского народа к свободному и демократическому обществу. Исполнительный указ должен вступить в силу в пятницу, 30 января.
