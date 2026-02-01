Трамп хоче позбавити Путіна головного ринку збуту російської нафти
Трамп хоче позбавити Путіна головного ринку збуту російської нафти

Трамп хоче позбавити Путіна головного ринку збуту російської нафти
Read in English
Джерело:  Reuters

Американський лідер Дональд Трамп пропонує відновити продаж до Індії венесуельської нафти, щоб замінити імпорт у цю країну нафти з країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Індія вже обіцяла скоротити закупівлю російської сирої нафти.
  • Проте США вимагають від неї конкретних рішень, а не лише обіцянок.

Що відомо про новий план Трампа

Згідно з даними анонімних джерел, рішення США постачати венесуельську нафту до Індії має цілком конкретну мету.

Насамперед йдеться про те, що команда Трамп хоче урізати доходи Кремля від російської нафти, які фінансують війну РФ проти України.

Ні для кого не є секретом, що після повалення режиму Мадуро Білий дім налаштований контролювати нафтову промисловість Венесуели протягом невизначеного терміну.

Поки не розкривається, чи продаватиметься венесуельська нафта зовнішніми торговими компаніями, чи її продаватиме безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA.

Слід звернути увагу, що саме Індія стала основним покупцем російської нафти після того, як почалося вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Це спровокувало запровадження західних санкцій, що знизили її ціну.

Індія пообіцяла скоротити закупівлю російської сирої нафти після того, як Вашингтон також підвищив тарифи, пов'язані з цією діяльністю.

