Трамп хоче позбавити Путіна головного ринку збуту російської нафти

Американський лідер Дональд Трамп пропонує відновити продаж до Індії венесуельської нафти, щоб замінити імпорт у цю країну нафти з країни-агресорки Росії.

Що відомо про новий план Трампа

Згідно з даними анонімних джерел, рішення США постачати венесуельську нафту до Індії має цілком конкретну мету.

Насамперед йдеться про те, що команда Трамп хоче урізати доходи Кремля від російської нафти, які фінансують війну РФ проти України.

Ні для кого не є секретом, що після повалення режиму Мадуро Білий дім налаштований контролювати нафтову промисловість Венесуели протягом невизначеного терміну.

Поки не розкривається, чи продаватиметься венесуельська нафта зовнішніми торговими компаніями, чи її продаватиме безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA.

Слід звернути увагу, що саме Індія стала основним покупцем російської нафти після того, як почалося вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Це спровокувало запровадження західних санкцій, що знизили її ціну.

Індія пообіцяла скоротити закупівлю російської сирої нафти після того, як Вашингтон також підвищив тарифи, пов'язані з цією діяльністю.