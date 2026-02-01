Трамп хочет лишить Путина главного рынка сбыта российской нефти
Трамп хочет лишить Путина главного рынка сбыта российской нефти

Трамп хочет лишить Путина главного рынка сбыта российской нефти
Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трамп предлагает возобновить продажу в Индию венесуэльской нефти, чтобы заменить импорт в эту страну нефти из страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Индия уже обещала сократить закупки российской сырой нефти.
  • Однако США добиваются от нее конкретных решений, а не только обещаний.

Что известно о новом плане Трампа

Согласно данным анонимных источников, решение США поставлять венесуэльскую нефть в Индию преследует вполне конкретную цель.

В первую очередь, речь идет о том, что команда Трамп хочет урезать доходы Кремля от российской нефти, финансирующих войну РФ против Украины.

Ни для кого не секрет, что после свержения режима Мадуро Белый дом настроен контролировать нефтяную промышленность Венесуэлы в течение неопределенного срока.

Пока не раскрывается, будет ли венесуэльская нефть продаваться внешними торговыми компаниями, или ее будет продавать непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA.

Следует обратить внимание на то, что именно Индия стала основным покупателем российской нефти после того, как вторжение России в Украину в 2022 году.

Это спровоцировало введение западных санкций, снизивших ее цену.

Индия пообещала сократить закупки российской сырой нефти после того, как Вашингтон также повысил тарифы, связанные с этой деятельностью.

