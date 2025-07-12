Трамп заявив про введення 30% мит щодо товарів з ЄС та Мексики

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита розміром 30%.

Трамп вводить мита щодо товарів з ЄС та Мексики

Трамп оголосив про рішення у своїй соцмережі Truth Social.

Він заявив, що з 1 серпня США почнуть застосовувати тарифи розміром 30% щодо імпорту з Європейського союзу і Мексики.

За кілька днів до цього американський президент заявив, що з серпня застосує 35-відсоткові мита до канадського імпорту у США, а також — що планує застосувати тарифи у розмірі 15-20% до решти торгових партнерів.

Торгівельні перемовини США з Канадою та Євросоюзом все ще інтенсивно продовжуються. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз "працює день і ніч", щоб досягти домовленості. Поширити

ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.