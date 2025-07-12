Трамп заявив про введення 30% мит щодо товарів з ЄС та Мексики

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита розміром 30%.
Головні тези:
- Трамп оголосив про введення 30% мита на товари з ЄС та Мексики з 1 серпня.
- Європейський Союз готує контрзаходи у разі невдачі досягнення справедливої торгівельної угоди із США.
Трамп вводить мита щодо товарів з ЄС та Мексики
Трамп оголосив про рішення у своїй соцмережі Truth Social.
Він заявив, що з 1 серпня США почнуть застосовувати тарифи розміром 30% щодо імпорту з Європейського союзу і Мексики.
За кілька днів до цього американський президент заявив, що з серпня застосує 35-відсоткові мита до канадського імпорту у США, а також — що планує застосувати тарифи у розмірі 15-20% до решти торгових партнерів.
ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ЄС "готовий вжити контрзаходів" проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торгівельної угоди.
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